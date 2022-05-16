Yaza fit bir vücutla girmek isteyenleri diyet konusunda uyaran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Diyetisyen Mutlu Oğuz, “Her diyet sağlıklı kilo vermeyi sağlamaz” dedi.

Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte fit bir vücuda sahip olmak isteyenler hazırlıklarını hızlandırdı. Yoğun diyet programlarına ilave egzersizlerle birlikte yaz tatiline girerken kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi, kontrolsüz hareket etmesi sonucu büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar ise diyet yapan vatandaşları, kontrollü hareket etmeleri ve bol su tüketmeleri konusunda uyarıyor.

“Şok diyetlere ve düşük karbonhidratlı diyetlere dikkat etmeliyiz”

Uygulanan diyetlerin kontrollü şekilde yapılması gerektiğini belirten Diyetisyen Mutlu Oğuz, su tüketimine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla su tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Oğuz, metabolizma hızının kontrol edilmesinin önemli olduğunu da ilave ederek, “Havaların ısınmasıyla montlar, kazaklar rafa kalktı. Yazlık kıyafetler beden algımızı da değiştiriyor. Yaza girerken uygulanan şok diyetlere ve düşük karbonhidratlı diyetlere dikkat etmeliyiz. Bu tarz diyetler metabolizmaya zarar verdiği için uzak durmalıyız. Kısa sürede verilen kiloların tekrar alındığını unutmamamız gerekiyor. Diyetlere başlanan şu dönemde fiziksel aktivitelerinde de unutulmaması gerekiyor. Güne yumurtalı bir kahvaltıyla başlanmalı ve öğün atlanmamalıdır. Bol miktarda da su tüketilmelidir. Kilo başına 30-35 mililitre su yeterlidir. Fakat havalar ısındığı için bu miktar artırılabilir. Vücuttaki sıvı miktarının azalması metabolizmayı yavaşlatır. Sindirim, emilim, kas, doku gibi sistemlerin daha az çalışmasına neden olur. Hızlı kilo vermek metabolizmanın çalışma hızını bozacaktır. Ana öğünler mutlaka yapılmalıdır ve ara öğünler atlanmamalıdır. Ara öğünler, ana öğünlerden 2-3 saat sonra yapılmalıdır. Özellikle mevsim meyveleri, yoğurt, ayran, peynir, kuru yemiş tercih edilmelidir” dedi.

“Her diyet sağlıklı kilo vermeyi sağlamaz”

Kontrolsüz şekilde yapılan diyetlerin kilo verdirmekten ziyade sağlığı olumsuz yönde etkilediğini belirten Mutlu Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

“Yaz sezonuna hazırlanırken kontrolsüz şekilde yapılan diyetler sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Fit bir vücutla yaz sezonuna girmek isterken sağlık problemleri yaşamamak için yapılan diyetlere dikkat edilmesi gerekiyor. Her diyet sağlıklı kilo vermeyi sağlamaz. Kilo vermek isterken sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Kulaktan dolma diyetleri tercih etmek yerine uzmanlara başvurmakta fayda var.”