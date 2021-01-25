Her cilde özel kozmetik ürün

Kişisel bakım alanında insanların rahatsız olduğu parfüm, alkol ve alerjen madde içermeyen kişiye özel ürünler talep görüyor.

Volkanik maske, ozonlandırılmış Hindistan cevizi yağı ve çivit otundan elde edilen ve dünyada ilk kez serum haline getirilen çivit otlu anti-aging serum sepia ve cilt toniği koruyucusuz, parfümsüz ve dermatolojik olarak test edilmiş yeni içerikler tüketici ile buluşmaya devam ediyor.

Kişisel Bakım ve Kozmetik Genel Müdürü Angela Balasu Dündaralp, kozmetik alanda bir çok ürünün kimyasal koruyucular, parfüm, alkol ve bir çok alerjen maddeler içermesinden bir çok kişinin rahatsız olduğunu, bu yüzden parfümsüz, parabensiz, alkolsüz ve koruyucusuz kozmetik ürün ihtiyacına da cevap verdiklerini belirterek, "Çivit otu eskiden çamaşırlara mavi rengi veren ve anneannelerimizin kullandığı bir kök boya idi. Zamanla bu boyalar kimyasal versiyonları ile değiştirildi. Bu bitkinin cilt lekeleri ve ciltte oluşan kaşıntı, döküntü gibi lezyonlarda işe yaradığını biliyorduk. Çivit otundan alınan yağ ve esktraktın kısacası çivit otu yağı ile üretilen çivit otu serumunun oldukça şifalı olduğunu fark ettik. Saçlar ve ciltte de kullanılabilen çivit otu serumu ve sıvısından elde edilen çivit otlu tonik, temiz kozmetiğin yeni gözdesi olma yolunda. Cilde ipeksi bir parlaklık veren, anti-komedojenik özellikteki bu doğal yağ ince bir yapıda ancak uzun saatler ciltte tutunabiliyor ve nemlendirme özelliği de çok yüksek. Çivit otu yağı içeren serum cildin aydınlatılması, yaşlanma karşıtı ve nemlendirilmesinde kadınlar ve erkekler tarafından tercih ediliyor. Kozmetik cilt bakım ürünleri alacak kişinin öncelikle cildini tanıması ve cildinin ihtiyacını bilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.