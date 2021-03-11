"Her bin doğumda 6-12 arası bebekte doğumsal kalp hastalığı görülüyor"

Günümüzde her bin canlı doğumda 6-12 arası bebekte, doğumsal kalp hastalığı (DKH) saptandığını belirten Doç. Dr. Arda Özyüksel, "Bu bebeklerin de kabaca dörtte birinde doğum sonrası hayatta kalabilmeleri için bir girişim veya ameliyat gerekmektedir" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, bebeklerde görülen doğumsal kalp hastalığı ve tedavi yöntemleri konusunda açıklamalarda bulundu. Günümüzde her bin canlı doğumda 6-12 arası bebekte, doğumsal kalp hastalığı (DKH) saptandığını belirten Özyüksel, "Bu bebeklerin de kabaca dörtte birinde doğum sonrası hayatta kalabilmeleri için bir girişim veya ameliyat gerekmektedir. Ülkemizde yılda 1,3 milyondan fazla doğumun gerçekleştiğini düşünürsek konunun önemi daha net ortaya çıkmaktadır" dedi.

"Doğumun planlanması ve doğum sonrası tedavi çok önemli"

Doç. Dr. Özyüksel, sözlerine şöyle devam etti: "Günümüzde anne karnındaki bebeğin kalp sağlığı ile ilgilenen Fetal Kardiyoloji dalı, son yıllarda tarama, tanı ve tedaviye yönelik girişimler, gebeliğin devamlılığı hakkında danışmanlık, doğumun planlanması ve doğum sonrası tedaviyi de içeren çok önemli bir alan halini almıştır. Bu alanda çalışan ekip içerisinde çocuk kardiyoloji uzmanlarının yanı sıra yeni doğan, yoğun bakım, kadın doğum ve kalp cerrahisi uzmanları da yer almaktadır. Bebeklerde DKH için risk faktörleri 3 ana grupta toplanabilir; anneye ait faktörler, bebeğe ait faktörler ve ailesel-genetik faktörler. Bu açıdan değerlendirildiğinde DKH açısından daha riskli sayılabilen gebeliklere şu durumlar örnek olarak verilebilir; annede şeker hastalığı, annede metabolik hastalıklar (başta fenilketonüri dediğimiz bir metabolizma hastalığı), annede otoimmün-bağışıklık sistemi hastalıkları, annede bazı ilaçlara maruz kalma (lityum, bazı sara ilaçları, retinoik asit, ağızdan alınan kan sulandırıcı ilaçlar gibi), yardımcı üreme tekniklerinin kullanıldığı gebelikler. Ailede ve kardeşlerde DKH hikayesi bulunması, anne karnında bebekte saptanan ritim sorunları saptanması ve artmış bebek ense kalınlığı saptanması durumunda risk artmaktadır".

"Anne karnındaki bebeğin kalp yapıları 18 haftadan sonra ultrasonografide görünebilir"

Anne karnındaki bebeğin kalp yapılarının 18 haftadan sonra ultrasonografide görünebilir hale geldiğini belirten Doç. Dr. Özyüksel, "En iyi görüntüler 24-28. haftalarda elde edilse de sıklıkla Fetal ekokardiyografi uygulamaları gebeliğin 18-22. haftaları arasında yapılmaktadır. Anne karnındaki bebekte DKH saptanması durumunda aileye verilecek danışmanlık ve sosyal destek de önem arz etmektedir. Bu dönemdeki danışmanın temel amaçları şunlardır; tanının net olarak ortaya konulması, bilimsel ve gerçekçi olarak hastalığın olası sonuçlarının aile ile paylaşılması ve gebeliğin devamı veya bebeğin tedavisi açısından seçeneklerin ortaya konulmasıdır. Bebekte DKH saptanması durumunda elektif doğumun 39. haftaya kadar geciktirilmesinin sonuçları olumlu yönde etkilediği bildirilmektedir. Anne karnında bebeğin kalbine girişim henüz sınırlı olsa da seçilmiş vakalarda bebeğin aort ve pulmoner kapağı ile kulakçıklar arası bağlantıya müdahale edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.