Her beş korona hastasından birinde tekrar virüs görülüyor

İtalya’da yapılan araştırmaya göre korona virüse yakalanan beş hastadan birinde semptomların 50 gün sonra tekrar görüldüğü açıklandı. Açıklama, Agostino Gemelli Irccs Üniversitesi Poliklinik Vakfı'nın Kovid-19 sempozyumu sonrası yapıldı.



İtalyan La Repubblica’nın American Tıp Derneğinin yayını Jama’ya dayandırdığı haberine göre, Nisan ayından Haziran ayına kadar 176 kişiyle yapılan araştırmada hastalar detaylı bir şekilde incelendi.



İYİLEŞEN HASTA TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ



Törende konuşan Katolik Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü ve Gemelli Polikliniği Laboratuvar ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü direktörü Profesör Maurizio Sanguinetti, Kovid-19 virüsünü taşıyan hastaların iki gün üst üste negatif, üç gün ard arda ateşinin olmaması ve diğer semptomlarda iyileşme tespit edildikten sonra hastalar incelenmeye devam edildiğini söyledi. Açıklamada, Kovid-19 tanısından elli gün sonra gerçekleştirilen testte hastaların yüzde 19’unda corona virüs tekrar görüldüğü belirtildi.



Sadece hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalığı olan ileri yaşta bir kişide 16 ve 39 gün sonra pozitif veren testler hakkında Maurizio Sanguinetti, "Bu çalışma Kovid-19'dan iyileşen hastaların doğru bir takibinin yapılmasının yararlılığını, iyileşen hastaların önlemleri uzun bir süre daha bırakmamalarını ve izolasyonlarına dikkat etmeleri tezini doğruluyor" ifadelerini kullandı.