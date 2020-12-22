Her 4 kişiden birine 2022'ye kadar aşı yok

İngiltere’de British Medical Journal’da yayınlanan çalışmaya göre, tüm aşı üreticileri üretim kapasitelerini arttırsalar bile, 2021'in sonuna kadar yaklaşık altı milyar kişinin aşı olabileceği açıklandı.

Johns Hopkins Halk Sağlığı Okulu ekibi tarafından aşılarının kamuya açıkladığı corona virüs ön siparişlerine bakılarak rapora göre ülke 15 Kasım 2021'e kadar 13 Soruniden 3,76 milyar insanı aşılamaya yetecek 7,48 milyar doz sipariş edildiği belirtildi.

YARISINDAN FAZLASI YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELERE GİDİYOR

Bu yazı, "AstraZeneca Plc ve Oxford Üniversitesi, Novavax, Pfizer Inc ve BioNTech SE, Sanofi ve GSK, Johnson & Johnson ve Janssen, Moderna Inc, SinoVac ve CanSino, Gamaleya Araştırma Enstitüsü, CureVac, Medicago, Queensland Üniversitesi ve CSL" olarak sıralanırken raporlar, tüm ön siparişli aşıların yarısından fazlasının (yüzde 51), dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan yüksek gelirli ülkelere gittiğini tespit etti.

NÜFUSUNA GÖRE EN ÇOK SİPARİŞ VEREN ÜLKE KANADA

ABD, 800 milyon ile en fazla aşı dozu ayıran ülke olurken Kanada kişi başına 5 doz aşı sipariş ederek nüfusuna göre en fazla siparişi veren ülke olur İngiliz Tıp Dergisi'nde çalıştırılabilir son olarak 13 büyük aşı üreticisi tam kapasiteyle çalışsa bile 2021'in bilinmesi kadar 12 milyar doz aşı üretebileceği için 6 milyar kişiye yetebileceği açıklandı. Bu rakam da 2022'nin başına kadar onun dört kişiden birinin corona virüs aşısına ulaşacağı taşınabilir.