Her 2 diyabetliden 1’i hasta olduğunu bilmiyor

Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, dünyadaki her 2 diyabetli kişiden 1’inin diyabet hastası olduğunu bilmediğini söyledi.

Doç. Dr. Ahmet Aktaş, halk arasında ‘şeker hastalığı’ olarak da bilinen diyabetin, kanda bulunan glikoz değerinin yüksek olmasıyla ortaya çıkan ve ömür boyu süren kronik bir hastalık olduğunu ve dünyadaki her 2 diyabetli kişiden 1’inin diyabet hastası olduğunu bilmediğini söyleyerek bilgiler verdi.

Ciddi hastalıklara kapı aralıyor

Günümüzde hareketsiz yaşam biçiminin yaygınlaşması, artan obezite ve sağlıksız beslenme tarzı ile birlikte diyabet görülme sıklığının da bunlara bağlı olarak arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Aktaş, “Diyabet yaşamı tehdit eden, oldukça ciddi bir hastalıktır. Tanısı konup etkin kan şekeri kontrolü yapılmazsa körlük, kalp krizi, inme (felç), böbrek hastalıkları ve bacak gibi organların kayıpları yönünden yüksek risk oluşturabilir” dedi.

En sık Tip 2 diyabet görülüyor

Farklı çeşitleri bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen türünün Tip 2 diyabet olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aktaş, “Bir diğer adı insülin direnci olan Tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücrelerde insülin hormonunun algılanamaması nedeniyle bu hormona karşı duyarsızlık oluşur. Bu durumda kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve kan glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar. Bunun sonucunda bireyde ağızda kuruma, kilo kaybı, çok su tüketme ve çok yemek yeme ihtiyacı şeklinde belirtiler görülür. Bu hastalığa genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde rastlanılıyor” diye konuştu.

Belirti varsa dikkat

Tip 1 diyabetin ortaya çıkışının genelde ani ve dramatik olduğunu belirten Aktaş, şöyle devam etti:

“Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, beklenmeyen kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi belirtiler görülebilir. Tip 1 diyabetin belirtileri daha az sıklıkta ama aynı biçimde Tip 2 diyabetli kişilerde de olabilir. Ancak Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır ve bu yüzden tespiti de daha zordur. Bazı Tip 2 diyabetli kişilerde ise hiçbir erken belirti görülmez ve başlangıçtan birkaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları sayesinde teşhis edilebilir. Bu nedenle yukarıda sayılan belirtilerden bir veya birkaçına sahip bireylerin zaman kaybetmeden kontrol amaçlı olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerilir.”

Gestasyonel diyabet

Gestasyonel diyabetin (gebelik diyabeti) ise hamilelik sırasında saptanan kan şekeri yüksekliği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Aktaş, “Bu tür diyabet çoğu zaman bebek doğduktan sonra geçer. Ancak bireyde gebelik diyabeti varsa, yaşamının daha sonraki kısmında Tip 2 diyabet gelişme riski de yükselir” dedi.

Henüz kesin tedavisi yok

Diyabet için uygulanan ve araştırma aşamasında olan birçok tedavi şekli bulunduğunu söyleyen Aktaş, “Fakat şu an için yaygın olarak kullanılan kesin bir tedaviden söz etmek mümkün değildir. Diyabet tedavisinde amaç, kan şekeri kontrolünü sağlamaktır. İyi bir diyabet kontrolü için sağlıklı beslenmek, egzersiz, diyabet ilaçları ve insülin kullanmak gerekir. Ancak bu sayede normal yaşama devam etmek mümkündür. Bununla beraber insülin tedavisi başlanan hastalar, eğer pankreaslarında insülin üretimi devam ediyorsa, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve düzenli egzersiz yaparak insülin tedavisini bırakıp sadece diyabet ilaçları ile kan şekerlerini düzenleyebilirler” ifadelerini kullandı.