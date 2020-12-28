banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
ABD'deki patlamayla bağlantılı kişinin kimliği açıklandı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı
Banka borcu Göcek’in en lüks sitesini satışa çıkarttı

Hemşireler, kaybettikleri hastalarla anılarını unutamıyor

Adana’da pandemi yoğun bakımında çalışan hemşireler, kaybettikleri hastalarla yaşadıkları anılarını unutamıyor. Pandemi Acil Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Mukaddes Beke, “Bir gün önce sohbet ettiğimiz hastanın sabah öldüğünü öğrendim. Kaybettiğimiz her hasta bizi çok etkiliyor ve gerçekten kaybettiğimiz hasta sayısı çok arttı. Maske takmak dışarıdaki insanlara zor geliyor ama buradaki insanlar oksijen maskesiz nefes alamıyor” dedi.

Sağlık 28.12.2020, 09:37
8
Hemşireler, kaybettikleri hastalarla anılarını unutamıyor

Adana’da pandemi yoğun bakımında çalışan hemşireler, kaybettikleri hastalarla yaşadıkları anılarını unutamıyor. Pandemi Acil Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Mukaddes Beke, “Bir gün önce sohbet ettiğimiz hastanın sabah öldüğünü öğrendim. Kaybettiğimiz her hasta bizi çok etkiliyor ve gerçekten kaybettiğimiz hasta sayısı çok arttı. Maske takmak dışarıdaki insanlara zor geliyor ama buradaki insanlar oksijen maskesiz nefes alamıyor” dedi.

1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Kimisi haftalarca evladına sarılamazken kimisi de günlerce evine gidemeyip hastanede veya başka yerlerde kalarak gününü geçiriyor. Adana’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Seyhan Devlet Hastanesi’nde görevli hemşireler ise kaybettikleri hastalarla yaşadıkları anılarını unutamıyor. 9 aydır Pandemi Acil Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi olarak görev yapan Mukaddes Beke de bu sağlık çalışanlarından birisi.

“En çok zararı kurallara uyan yaşlılar gördü”

Kaybettikleri her hasta için üzüldüklerini İHA’ya anlatan Beke, “9 aydır pandemi servisindeyim. O kadar çok hasta kaybettik ki her gün kaybettiğimiz hastalara daha çok üzülüyoruz. Bu işin sağlık yönü bir tarafa bir de vicdanı yönü var. Biraz önce benimle konuşan hastayı belki yarım saat sonra kurtaramayabiliyoruz. Gerçekten çok üzülüyoruz. Kaybettiğimiz her hasta bizi çok etkiliyor ve gerçekten kaybettiğimiz hasta sayısı çok arttı. Özellikle yaşlılar bu hastalıktan çok etkilendi. Bu kurallara birebir uyanlar da bana göre onlardı. Fakat gençler kurallara uymadıkları için yaşlılarımıza bulaştırıyorlar. 65 yaş ve üzerine çok bulaş oluyor. Kurallara uymasına rağmen yaşlılarımız evlerine girip çıkanlardan dolayı en çok zararı gördüler. Onlar için çok üzülüyoruz” diye konuştu.

“Yaşlılar günlerce tek başına kalıyor”

Yaşlıların yoğun bakımda tek başına kaldıklarını ve psikolojik olarak çöktüklerini de belirten Mukaddes Beke, “O yaşlılar burada günlerce yatıyorlar. Yanlarında kimse olmuyor. Kendilerini çok kötü hissediyorlar. Bizleri gördükleri anda konuşmaya çalışıyorlar. İstekleri oluyor. Her türlü isteklerini karşılıyoruz ancak işin psikoloji boyutunda bu yeterli olmuyor. Yakınlarını görmeden odada kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yakını buralara düşenler bizi anlıyor”

Yoğun bakımda yatan hastaların oksijen maskesi takmadan nefes alamadıklarını söyleyen ve vatandaşları uyaran Beke, daha sonra şunları söyledi:

“Maske takmak dışarıdaki insanlara zor geliyor ama buradaki insanlar oksijen maskesiz nefes alamıyorlar. O maskeyi çıkarttıkları anda 10 dakika içerisinde bazen durumları kötüleşebiliyor. Dışarıdaki insanların çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes alamıyoruz, boğuluyoruz diyen insanlar hala var. Onlara da anlam veremiyorum. Umarım kimsenin yakını buralara düşmez ama yakını buralara düşenler bizi anlıyor. Buraya hastalarını getirenler de biz ‘Nasıl oldu, nasıl bulaştı’ diye sorduğumuzda ‘Komşuya gittik, bir çay içtik’, ‘AVM’ye gidip alışveriş yaptık’ diyorlar. Onlar da nereden nasıl bulaştığını bilemiyorlar. Hastalarımız gerçekten çok kötü. Biz artık kaybettiğimiz her hasta için çok üzülüyoruz. 9 ay geçti hala neden kurallara uyulmuyor diye sorguluyoruz.”

“Ani, beklenmedik kayıplarımız da olabiliyor”

1 gün önce konuşup durumu iyiye gidiyor dediği bir hastayı kaybettiğini de anlatan Beke, “Hasta yaşı çok da olmayan bir hastamla bir gün önce çok güzel sohbet edip konuştuk. Durumu da iyiye gidiyor gibiydi ama sabah geldiğimde hastanın öldüğünü öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm ve çok da şaşırmıştım. Böyle ani, beklenmedik kayıplarımız da olabiliyor” dedi.

“2 yaşındaki oğlum bana tavır yapıyor”

2 küçük çocuğu olduğunu ve onların da hastalık nedeniyle etkilendiğini vurgulayan Pandemi Acil Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Mukaddes Beke, “2 yaşında bir oğlum ve 9 yaşında bir kızım var. Kızım hala sorguluyor ve bana ‘Anne neden hala kurallara uymuyorlar. Sarılamam, yaklaşamam değil mi sana’ diyor. Ben de ‘Hayır’ demek zorunda kalıyorum. Eşim de pandemi yoğun bakımda çalışıyor. Bizim çocuklarımıza 65 yaş üstü annem bakıyor. Bizim kat ve kat dikkat etmemiz gerekiyor. 2 yaşındaki oğlum inanın aylardır bana tavır yapıyor. Gidiyorum yüzünü çeviriyor. Eve girer girmez ona sarılamadığım için anlamıyor ve tavır yapıyor. Bunlar bizi gerçekten psikolojik olarak çok yıprattı. Ancak yine de her zaman görevimizin başındayız” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12