Hemşire adaylarından ücretsiz sağlık taraması ve eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hemşirelik Bölümü öğrencileri Samsun’daki çay ocakları ve kahvehanelerde bulunan erkeklere ücretsiz sağlık taraması yapıp, sağlık eğitimi verdi.

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıfta öğrenim göre 30 hemşire adayı ‘halk sağlığı uygulamaları’ kapsamında kahvehane ve çay ocaklarında sağlık taraması yaptı. Erkekler üzerine yapılan çalışmada nabız ölçümü, tansiyon ölçümü, vücut-boy endeksi ölçümü gibi birçok sağlık taraması yapan öğrenciler aynı zamanda sağlık eğitimi de verip, bu verileri kayıt altına aldı.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Korkmaz, “Halk sağlığı hemşireliği uygulamaları kapsamında kahvehane ve çay ocaklarında bulunan erkeklere sağlık taraması yapıp ve sağlık eğitimi veriyoruz. Bu toplanan verileri analiz yapıp, genel sağlık durumunu ortaya koyan bir rapor hazırlayacağız. Bugün hemşirelik 4. sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci ve 3 öğretim görevlisi ile birlikte yaklaşık bine yakın erkek üzerinde sağlık taraması yapacağız. Gün boyunca tüm kahvehane ve çay ocaklarına girip, çalışmamızı devam ettireceğiz” dedi.

Saathane bölgesinde başlayan tarama çalışmalarına ayrıca öğretim görevlileri Güven Söner ve Hatice Bıçakçı da eşlik etti.

Ücretsiz sağlık eğitimi ve taramalarından faydalanan vatandaşlar ise aldıkları hizmet ve gördükleri ilgi karşısında memnun kaldıklarını söylediler.