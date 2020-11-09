Hemoroid tedavisinde Radyofrekanslı dönem

Değişen yaşam alışkanlıklarına bağlı hareketsiz hayat, lifli gıdalar bakımından yetersiz beslenme, oturularak geçen yoğun mesai ve genetik özellikler gibi birçok sebebe bağlı gelişebilen hemoroide, tedavide uygulanan ameliyatsız radyofrekans yöntemi yeni bir çığır açıyor. Özel cihazlarla radyo ve ses dalgaları verilerek hemoroidin küçülerek kaybolmasını sağlayan yöntemde son derece hızlı, acısız ve garantili sonuçlar elde ediliyor.

50 yaş üstü her iki kişiden birinde görülüyor

Hemoroid tedavisinde radyofrekanslı yöntem ile narkoz ve ameliyata gerek kalmadan acısız bir şekilde hastanın hızlıca evine ya da işine dönebileceğini belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Genel Cerrah Op. Dr. Mehmet Durmuş Kurt, “Hemoroid, uzun süre oturmayı gerektiren mesleklerin yanı sıra ileri yaş, kronik kabızlık, kronik ishal, gebelik, lohusalık, kalıtımsal olarak gelişebilir. Erişkin nüfusun ortalama yüzde 70’i yaşamlarının bir döneminde hemoroid sorunu yaşamaktadır. En sık rastlanan yaş grubu 45 ila 65 yaş arasındadır. 50 yaş civarında her iki kişiden birinde görülen erkeklerin kadınlara oranla yaklaşık 1,5 kat daha fazla görüldüğü hemoroid hastalarının hepsini ameliyatsız bir şekilde tedavi yapabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

Hemoroide kalıcı ve garantili çözüm

Geleneksel cerrahi müdahalenin zorluğu, tedavi sonrası iyileşme ve normal hayata dönüş süresinin uzun olması sebebiyle birçok hastanın tedaviden kaçtığını sözlerine ekleyen Kurt, “Tıp alanında yaşanan gelişmelerle hemoroid tedavisinde yeni yöntemler uygulanıyor. Bunların en başında da radyofrekanslı tedavi yöntemi geliyor. Narkoz uygulanmasına gerek kalmayan ve 5 ila 10 dakika gibi kısa sürede uygulanan yöntem sonrası hastalar, hastaneden çıktığı gibi işlerine ya da normal hayatlarına dönebilir. Özel ekipmanlarla uygulanan, radyo ve ses dalgalarıyla hemoroidin büzüşerek/küçülerek yok olmasını sağlayan radyofrekanslı yöntem, kalıcıdır ve çözüm garantilidir. Uygulama sonrası hemoroid yenilemez ve yeni bir müdahale gerektirmez. Radyofrekanslı tedavi yöntemi narkoz ve kesi gerektirmediği için kalp, şeker, tansiyon ve ritim bozukluğu gibi kronik hastalığı olan kişilere de uygulanabilir” dedi.