Hem Ramazanda yardımcı hem de zayıflamada etkili kür

Hem ramazan ayında iftar sonrası hazmı kolaylaştırmak için hem de yaz ayları öncesi ödem atmaya yardımcı kür tarifi paylaşımında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, kürün kilo vermek isteyenlere de yardımcı bir besin olacağını söyledi.

Ramazan ayında genelde iftar sonrası çoğu kişiyi rahatsız eden şişkinlik ve hazımsızlık için her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek kür tarifi paylaşan Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan bu kürün aynı zamanda yaz öncesi hem kilo vermek hem de ödem atmak isteyenlere yardımcı olabileceğini söyledi.

Günde 1 defa 1 hafta boyunca fakat hamileler ve tansiyon hastaları dikkat!

Tarifin 3 gün boyunca günde 1 defa 1-1 buçuk bardak kadar yemekten 1 saat sonra içilmesini söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesinden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan 3 günün sonunda tarifin tazelenmesi gerektiğini söyledi. 1 hafta boyunca her gün tüketilen kürün sonrasında 1 hafta ara verilerek tekrar edilmesini fakat özellikle hamilelerin ve tansiyon hastalarının dikkat etmesini vurgulayan Koçan, “Özellikle düşük tansiyon probleminiz varsa, bu karışım sizin daha da tansiyonunuzu düşüreceği için bir baş dönmesi şikâyetiniz oluşabilir. O yüzden tüketecekse de dikkat ederek tüketmeliyiz. Ya da porsiyonunu azaltabilirsiniz. Hamile, emziren kadınlarımızın da kullanmaması gerekiyor. Aynı zamanda çocuklar için de uygun bir karışım değil” dedi.

Her evde bulunan malzemeler

Salatalık, maydanoz, zencefil ve limon ile hazırlanan ayrıca damak zevkine göre ek malzeme de eklenebilinen kür için malzemeler şu şekilde sıralandı:

-1 Salatalık

-1 Limon

-1 Kahve fincanı maydanoz yaprağı

-1 Başparmak büyüklüğünde zencefil

-1 Litre su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeler bolca yıkandıktan sonra limon, zencefil ve salatalığın kabukları soyuluyor. Maydanozun saplarının değil yapraklarının kullanıldığı tarifte tüm malzemeler 1 bir bardak su ile birlikte kaba alındıktan sonra blenderdan geçiriliyor. Homojen bir kıvam alan malzemelere yavaşça geri kalan su eklenerek karıştırılıyor ve 3 gün boyunca günde 1-1 buçuk bardak yemek sonrası tüketiliyor.

“Malzemelerin miktarı herkes için aynı olmayabilir”

İçeriği oluşturan malzemelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Dilem İrkin Koçan, “Karışım hepimizin mutfağında olan aslında sağlıklı besinlerden oluşuyor. Limon hem C vitamini hem de sitrik asit, salatalık zaten diyetlerimizin vazgeçilmezi, su içeriği zengin, tok tutan bir besin. Zencefil ise bizim için sindirimi rahatlatmak açısından çok kıymetli. Fakat zencefilin porsiyonuna dikkat etmeliyiz. Eğer mide hastalığınız, ülser, gastrit, reflü veya yanma gibi bir şikayetiniz varsa zencefil miktarını azaltarak ya da tamamen tarifin içinden çıkararak da hazırlayabilirsiniz. Son olarak da içeriğinde maydanozumuz var. Maydanoz zaten iyi bir ödem söktürücüdür. Karışımda saplarını değil yapraklarını kullanıyoruz. Hamile kadınların kesinlikle tüketmesini uygun bulmuyoruz” dedi.

Tüm karışımı 1 günde tüketmeyin!

Lezzet açısından çok keyif almayanların ise karışıma yine çok iyi bir ödem söktürücü olarak nitelendirilen ananasın da katılabileceğini söyleyen Koçan ayrıca tüm karışımın tek bir günde tüketilmemesi gerektiğini yeniden hatırlattı. Buzdolabında bekletilen karışımın içilmeden 1 saat öncesinde oda sıcaklığına çıkarılmasını, soğuk tüketilmemesini ifade eden Koçan, “Uykudan hemen önce içerseniz ödem attırma durumundan dolayı sık idrara çıkabileceğinizden uyku kaliteniz bozulabilir. Bu yüzden yemekten bir saat sonrasında tüketmeniz yeterli olacaktır” dedi.

Tek başına bir zayıflama yöntemi değil ama daha etkili olabilir

Tarifin sağlıklı beslenme ile birlikte kilo vermeye yardımcı olabileceğini aksi halde tek başına bir zayıflama yöntemi olmadığını vurgulayan Koçan, “Bizim burada amacımız şuanda Ramazan döneminde iftardan sonra şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi oluşan şikâyetleri bir nebze rahatlatmak. Ramazan ayı dışında da yaz dönemi öncesi zayıflamanıza destek olacak ve ödem söktürecek bir karışım. Kürün daha etkili sonuç verebilmesi için öncelikli olarak fiziksel aktivite olmazsa olmaz. Günde yaklaşık 10 bin adım hareketle bu süreci desteklememiz lazım. Akşam geç saatlerde yemek yememek, karbonhidrat tarzı besinleri almamak gerekiyor. Sıvı alımı da çok önemli. Evet, bu içeceği tüketiyoruz ama bizim sıvıyı su olarak tekrardan vücudumuza almamız gerekiyor. Yaklaşık iki litre kadar su tüketmeliyiz. Ayrıca kadınlar adet dönemleri öncesinde ve esnasında bu karışımı rutinde de kullanırlarsa gelişecek olan ödem şikayetlerinden kurtulmuş olurlar” dedi.