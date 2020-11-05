Hem Probiyotik Hem D Vitamini ile Bağışıklığa Tam Destek!

Uzmanlar sağlıklı bir bağırsak florası için normal doğum ve anne sütünün son derece önemli olduğunu belirtiyor. Sezaryenle doğan bebekler vajinal kanaldan geçmediği için buradaki yararlı bakterileri alamıyor.Anne sütü bu durum için bir mucize, bebeğin bağırsak florasını zenginleştiren içeriklere sahip ancak çeşitli nedenlerle anne sütü alamayan bebeklerde bağırsak florası yararlı bakterilerden maalesef mahrum kalabiliyor.

Sağlıklı yenidoğan florasında bulunan en dominant bakteriler bifidobakterilerdir. NBL Probiotic Drop ve D vitamini içeren NBLProbiotic D3 Drop Damla, 4 farklı bifidobakteri içeriğine sahip olup, patentli çift kaplama teknolojisi ile 100 kat daha fazla dost bakteriyi bağırsağa canlı olarak ulaştırır.

NBL Probiotic Drop Damla, içeriğindeki bifidobakterilerle sindirimi düzenler ve bağışıklığı destekler. D vitamini içeren NBL Probiotic D3 Drop Damla, her dozda 400 ünite D Vitamini ile günlük D vitamini ihtiyacını karşılarken, probiyotik mikroorganizmalarla birlikte kombine bağışıklık desteği sağlar. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Tüm NBL Probiotic ürünleri sadece eczanelerde satılmaktadır

NBL Probiotic Drop Satış Fiyatı: 92 TL

NBL Probiotic D3 Drop Satış Fiyatı: 104 TL

NBL Drop için önerilen günlük doz 6 damladır. Her 6 damlada 500 milyon cfu aktif probiyotik içerir (Bifidobacterium breve CBT BR3, Bifidobacterium infantis CBT BT, Bifidobacterium longum CBT BG7, Bifidobacterium breve CBT BF3).

NBL D3 Drop için önerilen günlük doz 6 damladır. Her 6 damlada 500 milyon cfu aktif probiyotik ve D vitamini içerir.(Bifidobacterium breve CBT BR3, Bifidobacterium infantis CBT BT, Bifidobacterium longum CBT BG7, Bifidobacterium breve CBT BF3, D vitamini 400IU).