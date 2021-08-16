Helikopter ambulans 46 yaşındaki hasta için havalandı

Bursa’nın Keles ilçesinde rahatsızlanan hasta, helikopter ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa’da helikopter ambulans, dağ ilçesinde yaşayan vatandaşın yardımına hızır gibi yetişti. Kalp rahatsızlığı yaşayan 46 yaşındaki hasta İ.A.’nın, ilçeden merkeze sevki için durum 112 Komuta Kontrol Merkezine bildirildi. Bunun üzerine vakit kaybetmeden havalanan helikopter ambulans, hastayı ilçeden alıp, şehir merkezine getirdi. Hasta, burada hazır bekleyen ambulansla hastaneye sevk edilirken, tedavisinin sürdüğü belirtildi.