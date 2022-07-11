Hekimsen'den 'Doktorlara silah ruhsatı verilsin' talebi

Konya Şehir Hastanesinde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın vefatı, tüm sağlık sektörünü derinden üzdü.

Karakaya'nın vefatının ardından bazı doktorlar, durumu protesto ederek iş bırakma eylemi düzenlerken bazı doktorlar ise taleplerini dile getirdi.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen), Sağlık Bakanlığı'na talep listesi yolladı.

'Doktorlara silah verilsin' talebi

Sosyal medya hesabından paylaşılan "Sağlıkta Şiddet için Acil Önlem Önerilerimiz" başlıklı yazıda, doktorlara çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi ve elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması istendi.

İşte o öneriler;

1) Sağlık Kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.

2) Sağlık Kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.

3) Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporu ile bu durumun kaldırılması.

4)Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.

Özlük Hakları ile ilgili önerileri ise şu şekilde sıralandı;

1)Hekimlerin Ek gösterge ve maaş tazminatlarının asgari dünya standartlarında olduğu gibi diğer bir sağlık çalışanının asgari 3 katı, asgari ücretin de 7 katından az olmamasının sağlanması.

2) Emekli hekimlerin gelirlerinin uygun düzeye getirilmesi. Hekimlerimizin acil olarak yerine getirilmesini bekledikleri talepleri kırmızı renkle belirtilmiştir. (Renksiz formatta ise sağlıkta şiddet ile ilgili ilk 2 talebimiz, özlük hakları ile ilgili olan ilk talebimizin elzem olarak çözülmesi gereklidir.) Bu acil gereklerin yapılmaması durumunda tıbba ve hekimlere verilen zarar kompanse edilemeyecek düzeylere varacak ve buna bağlı sağlık sistemimizde öngörülemeyecek kesintiler ve sıkıntılar baş gösterebilecektir. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Fahrettin Koca'dan doktorlara silah verilmesi talebine tepki

Fahrettin Koca, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir?" ifadelerini kullandı.

Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"

"Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

"Hekim elinden gelenin en iyisini yapar"

Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar." ifadelerini kullandı.