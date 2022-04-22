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Hekimler ’yanlış’ tedaviye tazminat ödemeyecek

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Hekim, sağlık çalışanı, kasıtlı davranmadığı sürece, uyguladığı tedaviden doğacak problemler sebebiyle artık tazminat ödemeyecek” dedi.

Sağlık 22.04.2022, 18:05
Hekimler ’yanlış’ tedaviye tazminat ödemeyecek

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Hekim, sağlık çalışanı, kasıtlı davranmadığı sürece, uyguladığı tedaviden doğacak problemler sebebiyle artık tazminat ödemeyecek” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluşmasında sağlıkta şiddet ve malpraktis sorunlar ve hekimlerin maaşlarının azlığına dikkat çekti. Bakan Koca, parti programının ardından Adıyaman Ünivesitesine geldi. Burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut’u makamında ziyaret ederek, üniversite hakkında bilgiler alan Bakan Koca, daha sonra tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu.

“Yargıyı yargılamayın”

Tıp fakültesi buluşmalarında şiddet ve malpraktis konusunun ilk sırada yer aldığını belirten Bakan Koca, bazı sendikal yapıların ve doktorların yargıyı yargılamaya kalkıştığını söyledi. Bakan koca, “Mevcut şartlarda, şiddet suçlarının failleri arasında tutuklu yargılananlar yüksek bir oran teşkil etmiyor. Bu çok haklı bir şikayet konumuz. Çünkü adalet talebimiz var. Tüm sorunlarımızın üstesinden gelecek gücün de ileri bir adalet olduğunu biliyoruz. Fakat mevcut duruma bakarak, bazı sendikal yapıların hatta hocaların yaptığı gibi, yargıyı yargılamayın. Hâkim ve savcı, önündeki kanunla hareket eder. İşte, birçok şiddet olayında tutukluluğu mümkün ve gerekli kılacak yasal düzenleme şu anda yapılıyor. Bilin ki mesele, inisiyatif meselesi, kanı meselesi değildir. Kanun meselesidir. Kanunla ve sağlık sisteminin rehabilitasyonuyla şiddeti, mesleki risk olmaktan çıkaracağız. Malpraktis kabusuna yakında son vereceğiz. Sizlere abi veya abla diyecek olan genç hekimler aynı şartlardan geçmeyecek. Sizler ise belki sadece bunların korkusunu yaşamış olacaksınız. Sağlık çalışanlarımızın yaşadığı türden devasa sorunların monologlarla çözüldüğünü hiç duymadım. Monolog değil, diyalog ihtiyacındayız." diye konuştu.

"Temel sorunlarımız 5 başlık altında toplanıyor: Mesleğin saygınlık kaybı, şiddet, malpraktis, ücret başta olmak üzere özlük hakları ve çalışma ortamı kaynaklı olumsuzluklar." diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Hekimlerin haklarının işçi söylemiyle kazanılamayacağını görürüz. Böyle bakarsak, hakim ve savcıları rakibimiz değil, refikimiz biliriz. Kimi arkadaşların hakim ve savcılara karşı geliştirdikleri kıyaslama dilinin bizlere verdiği zararı bilmiyorsunuz. İtibar kıyaslanmaz.”

“Attığımız adımları görmüyorsunuz sizlerden şikayetçiyim”

Sağlıkta şiddet konusunda atılan adımların farkında olmayan kişilerin olduğunu vurgulayan Bakan Koca, “Sizlerden doğrusu biraz şikayetçiyim. Şiddet suçlarına karşı atılan adımların farkında olmayanlarınız var. Mecliste, Adalet Komisyonundan geçen düzenlemenin anlamını tam olarak biliyor muyuz? Kasten yaralama suçu Katalog Suçları içerisine alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Suçun, Katalog Suçları içerisine alınması, tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek. Malpraktis davalarıyla ilgili yasal düzenleme Adalet Komisyonundan geçmiş durumda. Hazırlanan Malpraktis yasasının özü nedir? Hekim, sağlık çalışanı, kasıtlı davranmadığı sürece, uyguladığı tedaviden doğacak problemler sebebiyle artık tazminat ödemeyecek. Malpraktis sorunu kökten çözülüyor” diye konuştu.

“Geçim kaygısı duymayacağınız maaş için elimden geleni yapıyorum”

Hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili ise Koca, “Bu ülkenin, intörnüne, pratisyen hekimine, asistan hekimine, uzman hekimine, harçlık, ‘liracık’ değil; geçim kaygısı duymayacağı maaşın verilmesi için elimden geleni yaptığımı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın konuşmasının ardından tıp fakültesi öğrencileriyle soru-cevap kısmına geçildi.

Öğrenci buluşmalarının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, üniversitenin genel durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

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