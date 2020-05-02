Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Hedef vaka sayısı günlük 500'ün altı

Önümüzdeki hafta günlük vaka sayısı 2 binin, ikinci hafta binin, bayramdan sonra ise 500’ün altı hedefleniyor. Buna ulaşılırsa bayram sonrası bazı kısıtlamalar kalkacak. 15’ten fazla ilde yeni koronavirüs vakası görülmedi. Geçtiğimiz hafta vaka sayıları 100’ün altında olan il sayısı ise 30’dan 40’a çıktı. Bu illerden 20’sinde vaka sayısı 10’un altında...

Hedef vaka sayısı günlük 500'ün altı

Önümüzdeki hafta günlük vaka sayısı 2 binin, ikinci hafta binin, bayramdan sonra ise 500’ün altı hedefleniyor. Buna ulaşılırsa bayram sonrası bazı kısıtlamalar kalkacak. 15’ten fazla ilde yeni koronavirüs vakası görülmedi. Geçtiğimiz hafta vaka sayıları 100’ün altında olan il sayısı ise 30’dan 40’a çıktı. Bu illerden 20’sinde vaka sayısı 10’un altında...

02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:21
1496 Okunma
Hedef vaka sayısı günlük 500'ün altı

Türkiye'deki koronavirüs vakalarında başlayan düşüş eğilimine bağlı olarak, normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı yönünde planlama yapılırken, bayrama kadar geçecek süreçte gelecek verilerin her şeyin belirleyicisi olacağı tespiti yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığında normalleşme adımları konusunda yapılan toplantılarda, özellikle son bir haftadır 15'ten fazla ilde yeni vaka görülmediği, geçtiğimiz hafta vaka sayıları 100'ün altında olan il sayısının ise 30'dan 40'a çıktığı belirtildi. Bu illerden 20'sinde vaka sayısının 10'un altında olduğu, Türkiye'deki toplam vakaların büyük bölümünün de İstanbul, İzmir, Ankara ve körfez illerindeki vakalardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. Bazı illerde hiç vaka görülmemesinin, her şeyin kontrol altına alındığı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan uzmanlar, halen toplumda yüzde 30'luk bir kesimin hiçbir belirti göstermeden virüs taşıdığı tespitinden hareketle, tedbirlerde bayram öncesi bir esnemenin riskli olacağını belirtiyor. Vaka sayılarındaki düşüş eğiliminin süreklilik arz etmesi ve bayrama kadar belirgin bir olumsuzluğun yaşanmamasının normalleşme adımlarında belirleyici olacağı tespiti yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul başta olmak üzere, Türkiye genelinde günlük vaka seyrinde yaşanan düşüş eğiliminin aynı şekilde sürmesi durumunda bayramdan sonraki hafta için normalleşme adımlarının ilk aşamasına geçilebileceği değerlendiriliyor. Ancak, Bilim Kurulu üyeleri özellikle bayram süresince yeterli tedbir alınmazsa, vakaların yeniden yükselişe geçeceği, bu durumda normalleşe adımlarının atılamayacağını dile getiriyor.

KRİTİK SAYI BİNİN ALTI
Bayrama kadar geçecek sürede, var olan tedbirlere uyulması durumunda, günlük vaka sayısının, önümüzdeki hafta 2 binin altına, ikinci haftada binin altına, bayram sonrasında ise 500'ün altına düşeceği tahmini yapılıyor. Bu hedeflerin tutturulması için salgın yönetimi konusunda en kritik üç haftaya girildiğine dikkat çeken uzmanlar, vaka sayıları bu hedeflere uygun bir seyir izlerse normalleşme adımlarının ilk aşamasının bayram sonrası devreye gireceğini değerlendiriyor. İkinci aşamada kaldırılacak bazı kısıtlamalar için ise, günlük vaka sayılarının 100'lü rakamlara inmesinin gerektiği belirtiliyor.

BAYRAMDA EL ÖPME YOK
Virüs vakalarının yeniden artma riskine karşı da, bayrama yönelik bazı tedbirler üzerinde çalışma yapıldığı belirtiliyor. Özellikle, yakın temasın yaşanacağı bayram namazı, mezarlık ziyaretleri, bayramlaşma, el öpme, şehirlerden ilçelere veya köylere gidişlerin virüsün yayılmasına neden olabileceği değerlendirilerek, bayram boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı dahil, yeni tedbirler tartışılıyor. Şehirler arası seyahat yasağının da bayram sonrasına kadar devam edeceği, bu yasakla ilgili değerlendirmenin, haziran ayının ilk haftasında gelecek vaka verilerine göre yapılacağı belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: 'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'
Bakan Koca: 'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'
Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar
Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar
Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: 'Olumlu sonuç aldık'
Oxford Üniversitesi'nden aşı müjdesi: 'Olumlu sonuç aldık'

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim