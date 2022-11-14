‘Hazır market ürünleri diyabet ve obezite sebebi’

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, çocukluk çağına kadar inen diyabet ve obezitenin asıl nedeninin ‘fast food tarzı beslenme, hazır market ürünlerinin çokça tüketilmesi ve hareketsiz yaşam’ tarzı olduğunu söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, diyabet, obezite, tiroit hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bölümünün ilgilendiği hastalıklar konusunda önemli bilgiler paylaştı. Diyabet hastalarının endokrinoloji uzmanları tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gökosmanoğlu, "Bizler diyabet hastalarının sadece şeker düzeylerini takip etmiyoruz. Güncel tedaviler konusunda da hastalarımızı bilgilendiriyor ve bu tedavi yöntemleriyle hastalarımızı tedavi ediyoruz. Aslında farklı endokrinolojik hastalıklar nedeniyle şeker hastalığı aşikar olan hastalarımızın bu durumlarının tedavi edildiğinde şeker hastalığının da ortadan kalktığını görüyoruz. Bu şekilde çok hasta hikayemiz var. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarına vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

“Anneler, çocuklarına ev yemeği yedirmeli”

Tiroit hastalıklarının toplumda çok yaygın olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gökosmanoğlu, tiroit hastalıkları, kanserleri ve tedavi yöntemleri konusunda da detaylı bilgiler vererek, "Çocukluk çağına kadar inen diyabet ve obezitenin asıl nedeni, fast food tarzı beslenme, hazır market ürünlerinin çokça tüketilmesi ve hareketsiz yaşam tarzı. Özellikle anneler, çocuklarına ev yemeği yedirmelidir" diye konuştu.