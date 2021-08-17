Hayvanlarına ‘şap aşısı’ yaptırmayanlara 15 bin TL ceza

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmalarının zorunlu olduğunu, aksi hareket edenlere ilgili kanuna muhalefetten 15 bin 203 TL idari para cezası uygulanabileceğini söyledi.

2021 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında sonbahar şap aşılama programı 1 Eylül 2021 tarihinde ülke genelinde başlatılacak, 15 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanacak. Samsun’da ise aynı program 16 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı.

“Şap aşısı yaptırmayanlara 15 bin TL para cezası”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, “Şap hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az 2 kere aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın da son 6 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince; yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2021 yılı için 15 bin 203 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Aşılama programı ilçe müdürlüklerimizce yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin şap aşılama programına göstereceği yoğun ilgi, ilimizde şap ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyurulur” dedi.