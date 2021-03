Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri hatıra ormanında yaşayacak

Tarsus Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak Beydeğirmeni Mahallesinde, 4 dönümlük alanda dikimleri gerçekleştirdi. Burada ağaçlara can suyu veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık şehitleri anısına koruluk oluşturdukları söyledi. Sağlık şehitlerinin insanları sağlıklarına kavuşturmak için verdikleri mücadelenin unutulmaz olduğunu kaydeden Bozdoğan, "Bu nedenle toprakla buluşturduğumuz her fidana bir sağlık şehidimizin ismini verdik. Şehitlerimiz yaşarlarken insanlara sağlık dağıtıyorlardı. Şimdi ise doğada kök salıp büyüdükten sonra ağaç olup oksijen üreterek insanlara yeniden hayat verecekler. Koruluğun ismini Pandemi Sağlık Şehitleri Fıstık Çamı Koruluğu olarak belirleyerek aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarımızın isimlerini ölümsüzleştirdik. Hepsine Pandemi sürecinde verdikleri mücadeleden ötürü minnettarız. Herkes virüsten kaçarken onlar virüsün üzerine, üzerine gittiler. Tek amaçları insanlık âlemine şifa olmaktı. Günlerce evlerine gitmediler, sevdiklerinden ayrı kaldılar. Uykusuz kalıp gece gündüz demeden insanların en sıkıntılı anlarında yanlarında oldular. Biz onları yüzlerindeki maske izleri ile hatırlayacağız. Hepsine minnettarız, tüm sağlık şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.





"Bir gün değil her gün sağlık çalışanlarının yanındayız"

Öte yandan Başkan Bozdoğan, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını da ziyaret ederek, onları bu özel günde de yalnız bırakmadı. Ziyaretinde sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Bozdoğan, günün anısına pasta kesip, hediyeler verdi. Sadece bir gün değil hergün sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Bozdoğan, "Tıp alanında çalışanların sorunlarının tartışıldığı ve bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günü olan 14 Mart, tıp tarihinde önemli gelişme ve başarılarla doludur. Özellikle tüm dünya ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 sürecinde ortaya koydukları yoğun mücadelelerinden dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Sağlığımız için gece gündüz demeden her koşulda büyük bir özveriyle çalışan sağlıkçılarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Sadece bir gün değil her gün sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Pandemi süreci boyunca sağlık çalışanlarımız için Tarsus Belediyesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalıştık, yeri geldi maske, siperlik, tulum, koruyucu ekipman, dezenfektan ve hijyen seti dağıttık yeri geldi moral ziyaretleri yaptık. Onların hiçbir zaman yalnız olmadığını hissettirmek için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz, onların her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.