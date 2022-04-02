Hayati tehlikesi bulunan anne ve bebeği, başarılı bir operasyonla kurtarıldı

Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde gebe hastanın pankreas kuyruk kesiminde tespit edilen yaklaşık 20 santimlik tümör, başarılı bir operasyonla çıkarılarak hem anne hem de bebeğinin hayatı kurtarıldı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Peker ve ekibi, hayati tehlikesi bulunan hamile kadının pankreas kuyruk kesimindeki tümörü bebeğine zarar vermeden tamamen çıkardı. 12 haftalık gebe olan 34 yaşındaki Nazife Günaydın, şiddetli karın ağrısı ile başvurduğu acil serviste; pankreas kuyruk kesiminde tümör tespit edildi. Gebe olduğu için ameliyatı riskli bulunan hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkikler sonrası gebeliğin ikinci periyoduna geçmesi tamamlanınca, hasta ameliyata alınmaya karar verildi. Hasta Nazife Günaydın, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Peker tarafından gebeliğin 14. haftasının bitiminde elektif şartlarda operasyona alındı. Hastanın operasyonunda pankreas orta kesimden başlayıp, dalak, kalın bağırsak, mide ve sol böbreküstü bezini etkileyen yaklaşık 25X20 cm boyutlarında kitle lezyon tespit edildi. Kitle pankreas distal kısmı ve dalak ile birlikte etraf dokulara zarar vermeden tamamen çıkarıldı.

Ameliyat sonrası kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Nazife Günaydın, “Karnıma bir sabah sancı girdi ve acil servise başvurdum. Acilde kan, idrar tahlili, ultrason tetkikleri yapıldı. Ultrasonda karnımda 20 santimlik kitle tespit edildi. Gebe olduğum için ameliyatımı riskli bulan doktor beni Üniversite Hastanesi’nde Kemal Peker hocaya yönlendirdi. Bebeğin gelişimini tamamlamasını bekledik ve hamileliğimin 14. haftasında ameliyatım gerçekleşti. 3 gün yoğun bakımda yattım. Şimdi bebeğimin de benim de sağlık durumum iyi. Karın ağrısı ve şişlik kalmadı. Doktorumuza ve ilgilenen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi.