Hayat Hastanesi Gebe Okulu sona erdi

Özel Hayat Hastanesi’nin 3 ayda bir düzenlediği Gebe Okulu, aralık ayında anne adaylarıyla buluştu. 3 hafta süren Gebe Okulu’na katılanlara sertifika verildi.

Hastane konferans salonunda 20 anne adayının iştirâkiyle gerçekleştirilen Gebe Okulu’nda, anne adaylarına gebelik ve doğum süreci ile doğum sonrasında yaşayacakları hakkında bilgiler verildi. Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gebe Okulu’nda 8. dönemi geride bıraktıklarını ifade ederek, “Gebe Okulu başladığı ilk günden bugüne büyük ilgi görüyor. 3 ayda bir 3 haftalık bir eğitim şeklinde düzenlediğimiz Gebe Okulu’nda 8. dönemi bitirdik. Anne adaylarının yanında olmaktan mutluyuz. Hayat Hastanesi olarak anne adaylarımıza hamilelik süresince neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocuğun doğumunun ardından yapılması gerekenleri uzman doktorlarımız 3 haftalık eğitimde anlattılar” diye konuştu.

Gebe Okulu’nun ilk haftasında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk, “Gebelik ve Doğum”, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rıza Dediler “Doğum eyleminde anestezi eylemleri-Epidural-Spinal-Genel Anestezi”, Diş Hekimi Büşra Düzen “Gebelikte diş problemleri” ve Diyetisyen Fatma Hallaç ise “Gebelikte ve sonrasında doğru beslenme” hakkında bilgiler verdi.

Gebe Okulu’nun 2. haftasında Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Normal doğum normal bir süreçtir”, Ebe Halime Şahin “Doğuma hazırlık-Doğum eylemi ve sonrasında anne ve bebeğin takibi”, Emzirme danışmanı hemşire Elif Balcı ise “Anne sütü” başlıkları altında anne adaylarına bilgi aktardı.

Gebe Okulu’nun son haftasında ise Fizyoterapist Merve Evis, “Gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri-Gebe Platesi”, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin “Gebelikte ve sonrasında hemoroid-safra kesesi-meme rahatsızlıkları”, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Kocukoğlu Dündar da “Doğum sonrası yenidoğanın takibi” hakkında bilgiler paylaştı.

Gebe Okulu’nun 9. dönemi, Mart 2022 tarihinde yapılacak.