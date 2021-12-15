Hayat Hastanesi Gebe Okulu anne adaylarının yanında

Özel Hayat Hastanesi’nin 3 ayda bir düzenlediği Gebe Okulu, aralık ayında anne adaylarıyla buluştu.

3 hafta sürecek olan Gebe Okulu’nun ilk dersi hastane konferans salonunda 22 anne adayının iştirâkiyle gerçekleşti. Anne adaylarına yönelik gebelik ve doğum süreci ile sonrasında fiziksel ve psikolojik olarak yaşayacaklarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığı Gebe Okulu’nu tamamlayanlara eğitim sonunda sertifika verilecek.

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, Gebe Okulu’nda 8. döneme ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Ane adaylarına yönelik başlattığımız ve 3 ayda bir 3 haftalık bir eğitim şeklinde düzenlediğimiz Gebe Okulu, büyük ilgi görüyor. Bu da bizim ne kadar doğru bir şey yaptığımızın göstergesi. Hamilelik, bir kadının hayatındaki en özel süreç. Hayat Hastanesi olarak anne adaylarımıza bu süreçte neler yaşayacaklarını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve çocuğun doğumunun ardından yapılması gerekenleri uzman doktorlarımız tarafından eğitim boyunca anlatıyoruz. Gebe Okulu, anne adaylarının yanında olmaya devam edecek” dedi.

Gebe Okulu’nun ilk haftasında Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazmiye Şentürk “Gebelik ve Doğum”, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rıza Dediler “Doğum eyleminde anestezi eylemleri-Epidural-Spinal-Genel Anestezi”, Diş Hekimi Büşra Düzen “Gebelikte diş problemleri” ve Diyetisyen Fatma Hallaç ise “Gebelikte ve sonrasında doğru beslenme” hakkında bilgiler verdi.

Gebe Okulu’nun 2. haftasında Klinik Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan, “Normal doğum normal bir süreçtir”, Ebe Halime Şahin “Doğuma hazırlık-Doğum eylemi ve sonrasında anne ve bebeğin takibi”, Emzirme danışmanı hemşire Elif Balcı ise “Anne sütü” başlıkları altında anne adaylarına bilgi aktaracak.

Gebe Okulu’nun son haftasında ise Fizyoterapist Merve Evis “Gebelikte doğru duruş ve nefes egzersizi teknikleri-Gebe Platesi”, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin “Gebelikte ve sonrasında hemoroid-safra kesesi-meme rahatsızlıkları”, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Comart da “Doğum sonrası yenidoğanın takibi” hakkında bilgiler paylaşacak.