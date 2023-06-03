Hayat Hastanesi çalışanları 45.yıl yemeğinde buluştu

Bursa’da özel sağlık hizmetlerinin öncülerinden olan ve 45 yaşına ulaşan Hayat Hastanesi yeni yaşını çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Özlüce’de yapacağı yeni hastane ve bünyesine kattığı İstanbul Pendik Şifa Hastanesi ile ulusal marka olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Hayat Sağlık Grubu Yönetimi, idari birim yöneticileri ve çalışanları akşam yemeğinde bir araya geldi.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulunun, idari birim yöneticileri ve personelin katıldığı yemekte bir araya gelen hastane çalışanları hem eğlendi, hem de stres attı.

Gecede bir konuşma yapan ve bugünkü başarılarında hastanedeki tüm hekimlerin ve çalışanların büyük emekleri olduğunu dile getiren Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar, “Hayat Hastanesi ailesi olarak başarı ve emek dolu 45 yılı geride bıraktık. 45 yıl önce kurulan hastanemizin bugünlerini görmek çok güzel, 650 çalışan ile büyük bir aile olduk. Daha nice başarı dolu yıllar diliyorum” dedi.

Yönetim Kurulu, idari Yöneticiler ile çok sayıda personelin katıldığı programda, konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde pasta kesimi gerçekleştirildi.