Havza’da Lokman Hekim yeniden şifa dağıtmaya başladı

Havza Belediyesi iştiraki olan Havza 25 Mayıs Termal Turizm A.Ş. tarafından işletilen ve bir süredir tadilatı devam eden Lokman Hekim Kaplıca Tesisleri tadilatının tamamlanmasının ardından yeni yüzü ile yeniden hizmete girdi.

Yenilenen havuz, kurna, dinlenme mekanları ve hususi banyoları ile hizmete giren tesiste korona virüs tedbirleri doğrultusunda alınan önlemler ile yeniden şifa dağıtan tesis yeni ve modern yüzü ile beğeni topluyor.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tadilatın bayram öncesi bitmesinin ilçeye kaplıca turizmi için geleceklere daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek için önemli olduğunu belirterek, “Yapılan tadilat ile tesisimiz daha modern bir hal aldı. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında aldığımız tedbirler ile hem ilçemizden hem de kaplıca için ilçe dışından gelen misafirlerimize güvenli bir hizmet sunulmakta. Kaplıca tesisimiz yeni yüzü ile halkımıza hayırlı olsun” dedi.