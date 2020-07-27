Havza’da Lokman Hekim yeniden şifa dağıtmaya başladı
HAVZA BELEDİYESİ İŞTİRAKİ OLAN HAVZA 25 MAYIS TERMAL TURİZM A.Ş. TARAFINDAN İŞLETİLEN VE BİR SÜREDİR TADİLATI DEVAM EDEN LOKMAN HEKİM KAPLICA TESİSLERİ TADİLATININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN YENİ YÜZÜ İLE YENİDEN HİZMETE GİRDİ.
Havza Belediyesi iştiraki olan Havza 25 Mayıs Termal Turizm A.Ş. tarafından işletilen ve bir süredir tadilatı devam eden Lokman Hekim Kaplıca Tesisleri tadilatının tamamlanmasının ardından yeni yüzü ile yeniden hizmete girdi.
Yenilenen havuz, kurna, dinlenme mekanları ve hususi banyoları ile hizmete giren tesiste korona virüs tedbirleri doğrultusunda alınan önlemler ile yeniden şifa dağıtan tesis yeni ve modern yüzü ile beğeni topluyor.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tadilatın bayram öncesi bitmesinin ilçeye kaplıca turizmi için geleceklere daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek için önemli olduğunu belirterek, “Yapılan tadilat ile tesisimiz daha modern bir hal aldı. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında aldığımız tedbirler ile hem ilçemizden hem de kaplıca için ilçe dışından gelen misafirlerimize güvenli bir hizmet sunulmakta. Kaplıca tesisimiz yeni yüzü ile halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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