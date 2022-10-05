Havza’da canlı hayvan pazarı süresiz olarak kapatıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle süresiz olarak kapatıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararlar çerçevesinde canlı hayvan pazarının süresiz kapatıldığını bildirdi. Başkan Özdemir, çevre il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Samsun İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan karar ile ilçede faaliyet gösteren canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı olarak süresiz kapatıldığı belirtti.

Başkan Özdemir tedbirler kapsamında alınan karar doğrultusunda cuma günleri açılan canlı hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını belirterek, “Bölgemizde hayvan ve insan sağlığını korumak adına üreticilerimizin Samsun Valiliği Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararlara uymaları önem arz etmekte. Bu dönemde hayvan hareketliliğinin durdurulması da alınacak tedbirlerin en başında gelmekte” dedi.