banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”
Onlar Tersanenin Sultanları
Onlar Tersanenin Sultanları
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Sak, soğuk havaların cilt hastalıklarını tetiklediğini söyleyerek; "Kışın havaların soğuması ve klima, soba ve kalorifer gibi ısıtıcıların çalışmasıyla nem kaybına uğruyoruz. Bundan dolayı da vücudumuzda görülen kuruluk cilt sorunlarından bir tanesidir. Kuruluk kaşıntıya sebep olabilir. Ayrıca egzamalar kış aylarında tetiklenir. Bu tür hastalıklardan korunmamız için yapmamız gerekenler tedbirler çok basittir" dedi.

Sağlık 28.01.2022, 11:51
Havaların soğuması cilt sorunlarına neden oluyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. İnci Sak, soğuk havaların cilt hastalıklarını tetiklediğini söyleyerek; "Kışın havaların soğuması ve klima, soba ve kalorifer gibi ısıtıcıların çalışmasıyla nem kaybına uğruyoruz. Bundan dolayı da vücudumuzda görülen kuruluk cilt sorunlarından bir tanesidir. Kuruluk kaşıntıya sebep olabilir. Ayrıca egzamalar kış aylarında tetiklenir. Bu tür hastalıklardan korunmamız için yapmamız gerekenler tedbirler çok basittir" dedi.

Kış aylarının gelmesiyle soğuk havaların bazı cilt hastalıklarını tetiklediğini kaydeden Dr. Sak, "Kışın havaların soğuması ve klima, soba ve kalorifer gibi ısıtıcıların çalışmasıyla nem kaybına uğruyoruz. Bundan dolayı da vücudumuzda görülen kuruluk cilt sorunlarından bir tanesidir. Kuruluk kaşıntıya sebep olabilir. Ayrıca egzamalar kış aylarında tetiklenir. Ürtiker (dabas, kurdeşen gibi) deri hastalıkları da kış aylarında tetiklenen hastalıklardır. Bunun yanı sıra reyno ve pernio gibi damarsal sorunlar kış hastalıklarıdır" dedi. Hastalıklardan korunmak için gereken tedbirlerin basit olduğunu vurgulayan Dr. Sak, "Bu tür hastalıklardan korunmamız için yapmamız gerekenler tedbirler çok basittir. Öncelikle günlük su tüketimimize dikkat etmeliyiz ve bol bol su içmeliyiz. Günde 1,5-2 litre kadar su tüketimini öneriyoruz. Kış aylarında uzun banyolardan kaçınmalıyız. Çok sıcak su ile banyo yapmaktan da kaçınmalıyız. Cildimizi kurutacak sabunlar ve duş jellerinden de uzak durmalıyız. Daha çok nötr ph’sı olan sabunlar tercih etmeliyiz. Banyodan çıkınca cildimizi muhakkak nemlendiricilerle desteklemeliyiz. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Sağlıklı beslenmeli ve meyve, sebze, balık, kuruyemiş, zeytinyağı gibi yiyecekler beslenmemizde önemli yer almalıdır. Stresten uzak durmalıyız. Ayrıca kaliteli ve yeterli sürede uyku uyumamız çok önemli. Soğuk havalarda dudaklarımız için de muhakkak nemlendirici tavsiye ediyoruz, oluşabilecek çatlamalara karşı. Çok dar ve sıkı giysilerden kaçınmalıyız. Çünkü dar giysiler kan dolaşımını bozmaktadır. Soğukla temasımızı önlemek için atkı, bere, eldiven kullanırsak çok fayda görürüz. Özellikle soğuğa bağlı temas egzaması hastalığına karşı koruyucu olarak bu tip giysiler tercih etmemiz oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Tedbirli giyinmek çok önemli"

Tedbirli giyinmenin de hastalıklardan korunmada önemli bir faktör olduğunun altını çizen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Sak; "Kurulukla gelen hastalarda öncelikli olarak, nemlendiricileri ve bol su tüketmelerini öneriyoruz. Çeşitli nemlendiriciler için cilt tipimize uygun deri bakım ürünleri seçilmesini öneriyoruz. Bunun için de bir dermatoloğa başvurabilirsiniz. Egzama için yine nemlendiriciler, kaşıntı giderici ve kremlerle tercih ediyoruz. Sedef hastalığı da kış aylarında karşımıza çokça çıkan bir hastalık. Sedef hastalığında kremler, haplar, iğneler ve hastalığın şiddetine göre tedavilerimiz mevcut. Reyno hastalığı da özellikle soğuk havalarda ellerde ve ayaklarda morarma, kızarma, sararma ve ağrı atakları ile seyir eder. Reyno hastalığında da özellikle sigaradan uzak durma ve eklemleri, elleri, ayakları sıcak tutmak çok önemlidir. Onun için eldiven ve şapkayı muhakkak tavsiye ediyoruz. Yine pernio uç bölgelerde görülen soğuğa bağlı damarlarda kasılmayla oluşan bir hastalık olduğu için bu hastalıkta da soğuktan kaçınmak ve mümkün olduğunca tedbirli giyinme bizim için çok önemlidir. Akne hastalığında kış aylarında artış gözlenebiliyor. Özellikle stres ve deri yağlanmasının artışıyla aknelerde de kremler, cilt temizleyicilerden, haplara kadar tedavilerimiz mevcut. Bunları dermatoloğunuz sizin hastalığınızın şiddetine göre önerecektir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11