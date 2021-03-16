banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...

Hava değişiklikleri akciğer hastalarının atak geçirmesine sebep olabilir

Özel Dünyam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Yalçın, hava değişikliklerinde akciğer hastalarının atak geçirebilecekleri enfeksiyonları kapabileceklerini söyleyerek, “Akciğer hastalığı olanlar bu dönemde günlük ilaçlara dikkat ederek, kendilerini korumalı” dedi.

Sağlık 16.03.2021, 09:52
3
Hava değişiklikleri akciğer hastalarının atak geçirmesine sebep olabilir

Özel Dünyam Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Yalçın, hava değişikliklerinde akciğer hastalarının atak geçirebilecekleri enfeksiyonları kapabileceklerini söyleyerek, “Akciğer hastalığı olanlar bu dönemde günlük ilaçlara dikkat ederek, kendilerini korumalı” dedi.

Havaların değiştiği dönemin yetişkin bireyler için de dikkat edilmesi gereken bir dönem olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Yalçın, “Çocuklar için olduğu gibi erişkinler içinde bu dönemlerde, hastaların ya da bireylerin kendilerine dikkat etmesi lazım. Özellikle zeminde akciğer hastalığı bulunan hastaların atak geçirmelerine sebep olan enfeksiyonlara zemin hazırlıyor. O nedenle mevsim geçişlerinde soğuk hava, sıcak hava gibi hava değişikliği olan ortamlarda bulunan hastaların biraz daha dikkat etmesi lazım. Bazen hastalar terli kalıyor ve terli bir şekilde başka bir ortama geçiyor. Onun için hastaların dikkat etmesi lazım. Biz hekimler olarak yılın bazı kesimlerinde, belirli hastalıkları biraz daha fazla görüyoruz. Özellikle sonbaharda ve ilkbahar aylarında, hava değişiklerinin daha belirgin olduğu ve hastalarında hazırlıklı olmadığı dönemlerde fark etmeden hasta oldukları bir dönem bu aylar. İlkbahar ve sonbahar aylarında bizim mevsimsel alerjik rinit dediğimiz alerji ile ilgili tablomuz biraz daha yoğun bir şekilde hissedilir ve hastalar yılın diğer zamanlarında daha rahatken, bu dönemlerde rahatsızlanırlar. Hastanın astımı da varsa eğer hastanın astımının takibinin biraz daha zorlaşmasına ve şikayetlerinin artmasına sebep olur. O nedenle bu dönemlerde sadece enfeksiyon değil, alerjenlerinde bizim için sıkıntı oluşturduğu dönemdir” dedi.

Yalçın, özellikle solunum hastalığı olanların bu dönemde günlük ilaçlarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Astım dışında KOAH olan hastalarda hem bu alerjinin tetiklemesi dışında enfeksiyonla ilgili sorunlarda hastaların atak geçirmesine sebep olur ve hastalığıyla ilgili takibini zorlaştırır. Bu dönemde hastalar ilave tedavi ve ilave ilaçlara ihtiyaç duyarlar. KOAH’lı hastalarda, mevsim geçişlerinde ve kış aylarında mikro organizmalarında etkin hale gelmesi ile hastalarda akut bronşit ve özellikle zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarının artması ile hastalar atağa girerler, bazen evde tedavi ile bazen de yatarak tedavi olurlar. O nedenle hastaların bu dönemde daha dikkatli olması gerekiyor. Hastalar KOAH ile ilgili günlük tedavilerini ya da astım, KOAH olan hastalar günlük ilaçlarına dikkat etmeli ama aynı zamanda kendilerini korumalılar. Uyku düzeni, beslenme, sıvı tüketimi gibi vücut için önemli ihtiyaçlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun dışında üst solunum yolu ile ilgili problem olan hastalarda astım ve KOAH için sorun oluşturmasında ekstra zemin hazırlıyor. Eğer alerjik rinit, sinüzit ve burunda polip gibi sorunları olan hastaların üst solunum yolu gibi problemleri tedavinin devamında akciğerleri de etkileyebiliyor. Bunun için bazen kulak, burun, boğaz doktorları ile beraber tedaviye devam etmeleri gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu dönemin bütün bireyler için de riskli olduğunu söyleyen Funda Yalçın, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vatandaşlarımızın, bir hastalığı bulunsa ya da sağlıklıda olsalar şeker, tansiyon ve başka bir hastalığı da bulunsa da bu dönemler genel olarak hepimiz için riskli dönemler. Bunun için tedbiri elden bırakmamak lazım. Mevsimin sıcaklığına uygun kıyafetler giymeliyiz. Çünkü ılık bir havada çok sıkı giyinip terleye de biliriz. Sıvı alım dengesine dikkat etmeliyiz. Onun dışında da takip edilen, tedavi edilen bir hastalığımız varsa mutlaka belirli aralıklarla ilgili uzman hekim ile takibini yaptırmamız gerekiyor. Göğüs hastalıkları açısından, KOAH, astım ve tekrarlayan bronşit gibi hastalığı olan hastalarımız bu dönemlerde kontrollerini aksatmamaları gerekir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi uyku düzeni, sıvı alımı, yeterli ve düzenli beslenme çok önemli bu mevsimlerde özellikle takip ve kontrollerimizi aksatmamalıyız.”
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20