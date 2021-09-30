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Hava ambulansı prematüre bebeği yaşatmak için havalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 5. kez anne olma heyecanı yaşayan Emine Derviş’in 28 haftalık dünyaya getirdiği Respiratuar Distress Sendromu (RDS prematüre bebeklerde ölüm ve ciddi morbiditelerle sonuçlanabilen) hastası ikizlerden biri, hava ambulansı ile Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Sağlık 30.09.2021, 14:15
Hava ambulansı prematüre bebeği yaşatmak için havalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde 5. kez anne olma heyecanı yaşayan Emine Derviş’in 28 haftalık dünyaya getirdiği Respiratuar Distress Sendromu (RDS prematüre bebeklerde ölüm ve ciddi morbiditelerle sonuçlanabilen) hastası ikizlerden biri, hava ambulansı ile Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Kozan Devlet Hastanesinde dünyaya gelen ikiz prematüre bebeklere, yeni doğan yoğun bakımda ilk müdahaleleri yapıldı. Kontrollerin ardından durumu kritik olan bebeklerden biri Kozan Şehir Stadı’na inen hava ambulansı ile Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Diğer bebek ise ambulansla aynı hastaneye sevk edildi.

Kozan Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Kaya tarafından doğum yaptırılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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