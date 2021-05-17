Son Dakika
Hava ambulansı kazazede için havalandı
DÜZCE(İHA) – TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki kadın hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.
Sağlık 17.05.2021, 15:00
DÜZCE(İHA) – TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 52 yaşındaki kadın hava ambulansı ile Ankara’ya sevk edildi.Kaza Tem otoyolu Düzce geçişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kazada yaralanan 52 yaşındaki kadına ilk müdahale Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı. Yaralanan S. B. isimli kadın için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter istendi. Düzce Üniversitesi’ne pistine gelen helikopter yaralı S. B.’yi alarak Ankara Onkoloji Hastanesine sevk edildi.