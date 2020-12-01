banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Rusların aşısı işe yaramadı
Rusların aşısı işe yaramadı
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Çalımbay: 'Hakemler bilerek hata yapıyor'
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Azerbaycan'a destek verdi diye soruşturma açtılar
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?
Dolar, Euro ve altında sun durum ne?

Hatay’da iki sağlık personeli korona kurbanı

Hatay’da üç gün önce korona virüs testi pozitif çıkan ve kalp krizi geçiren sağlık çalışanı Ferdane Bilgin ve Hatay Devlet Hastanesinde görevli Ömer Söker korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık 01.12.2020, 10:02
5
Hatay’da iki sağlık personeli korona kurbanı
banner422

Hatay’da üç gün önce korona virüs testi pozitif çıkan ve kalp krizi geçiren sağlık çalışanı Ferdane Bilgin ve Hatay Devlet Hastanesinde görevli Ömer Söker korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay’ın merkezi ilçesinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığında idari personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ferdane Bilgin’in (40) korona virüs testi pozitif çıktı. Evde karantinada bulunan Bilgin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ferdane Bilgin için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlenmesinin ardından Narlıca Mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada Hatay Devlet Hastanesinde acil sağlık görevlisi olarak çalışan Ömer Söker de korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu