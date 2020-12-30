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Hatay’da doktor korona virüsten hayatını kaybetti
Hatay’da korona virüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.
Sağlık 30.12.2020, 19:26
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Hatay’da korona virüs tedavisi gören Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy, yaşamını yitirdi.Çocuk hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Ezelsoy korona virüse yakalandı. Hatay’da bir hastanede tedavisine başlanan Dr. Ezelsoy, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ezelsoy, hayatını kaybetti.
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