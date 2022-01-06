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Hata Yapmaktan Neden Korkarız?

Mükemmel olmayan her şeyin korkunç olduğuna ve küçük kusurların bile felakete yol açacağına inanma eğiliminde olan insanlar için mükemmeliyetçi tanımlaması yapılır. Bu tip kişiliğe sahip insanlar, böyle düşündüklerinden dolayı da hata yapmaktan çok korkarlar. Mükemmel olmaya çalışmak, kendilerini stresli hissetmelerine ve çoğu zaman kendileriyle ve yakın çevresi ile ilgili hayal kırıklığına uğramalarına neden olur.

Sağlık 06.01.2022, 09:55
Hata Yapmaktan Neden Korkarız?

Sezgisel olarak, mükemmeliyetçiliğin gerçekçi olmadığını ve kısıtlayıcı olduğunu biliyoruz. Mükemmellikle ilgili en önemli sorun, ulaşılamaz olması ve gerçekçi olmamasıdır. Mükemmeliyetçi kişilerin, öncelikle kendisini daha sonra çevresindeki herkesi sık sık eleştirmesinin altında yatan sebeplerden biri; mükemmel olma duygusundan dolayı çevresindekilere karşı tahammül seviyesinin azalmasıdır. Mükemmeliyetçilik hoşgörüsüzlüğü ve mutsuzluğu besler. İnsanların yanılabilir olduğunu ve hepimizin hata yapabileceğini kabul etmek ise, şefkat, empati ve mutluluğun kapılarını açar. 

Yaşam boyunca hata yapmak kaçınılmazdır ve onları kabul etmeyi öğrenmek aydınlanmayı ve büyümeyi sağlar. Hata yapıldığını kabullenmek bir şeylerin öğrenildiği anlamına gelir. Öğrenmek istediğiniz ancak yaparken bir hataya düşeceğinizi sandığınız için harekete geçmekten kaçındığınız şeyler, yapmadığınızda size ne kattı? Hiçbir şey. 

İnsanlar hata yapmadan öğrenemezler. 

Hata yaptığımızda yaşam tecrübesi kazanırız. Bugün sahip olduğumuz kişilik, hatalar yaptığımız, onları analiz ettiğimiz ve onlardan öğrendiğimiz için oluştu. Bir hatayı yeni bir deneyim olarak görmeyi seçmek, kendimize olan farkındalığı oluşturmanın anahtarıdır. 

Hatalarınızın farkına varmak düşünsel aktivitelerinizi artırır. Bir hata yaptıktan sonra beyin, yeni bir karar vermeden önce bilgiyi daha yavaş ve daha kapsamlı bir şekilde analiz etmeye başlar. Bu da hata yapma olasılığınızı azaltır.  

Hata yapma endişeniz, size zorlu bir durumda olduğumuzu hatırlatmak için vardır. Hata yapma korkunuzdan utanmayın veya korkmayın ve bunu kararsız bir kişi olduğunuzun veya cesur olmadığınızın, vizyon sahibi olmadığınızın kanıtı olarak yorumlamayın. 

Hataları sıfıra indirmek mümkün değildir ancak, onları önlemek ve daha iyi karar vermek için analiz etmek mümkündür. Yapılan ve farkına varılan hatalar ilerisi için daha emin adımlar atabilmenizi sağlar. 

Unutmayın: Hata yapmak doğaldır.  Hatanızı kabul ederek ve kendinizi suçlamayarak, değerli bir yaşam deneyimi kazanabilirsiniz. 

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