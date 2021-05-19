HASVAK’tan kanser tedavisi gören çocuklara destek

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) üyeleri, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret ederek, kanser tedavisi görev çocuklar için giyim yardımında bulundu.

Devlet Hastaneleri ve hastanelerde yatan hastalara yardım amacıyla 1974 yılında “Gönüllüler Grubu” olarak kurulan, 1985 yılında yasal vakıf olan ve çalışmalarına 47 yıldır devam eden HASVAK, pandemi döneminde de faaliyetlerine ara vermiyor. Tedavi konularında ilmi eğitim ve araştırmalar yapan, hastane malzeme ve cihazlarının modernizasyonu için gerekli çalışmalarda bulunan, vatandaş, hastane personeli, doktor ve hastaların sağlık konularında eğitimleri için her türlü konferans, seminer, kurs ve toplantılar düzenleyen HASVAK üyeleri, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklar için bağışta bulundu.

Kanser tedavisi gören çocuklara atlet, çocuk bezi, pijama ve tulum takımı bağışlandı

Uzman Doktor Nuran Kavun Çimen öncülüğünde Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret eden vakıf yetkilileri, tedavi gören çocuklara zıbın, atlet, bez, pijama ve tulum takımı bağışladı. Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, bağışlanan malzemeler Onkoloji Servisi Başhemşiresine teslim edilerek çocuklara ulaştırıldı.

Ziyaret kapsamında ayrıca HASVAK Kurucu Genel Başkanı Engin Öztürk’ün iki yıl önce kaleme aldığı, hayatını ve çalışmalarını anlattığı “Engin - Hayat Herkese Has Bir Yolculuk” adlı kitabı da Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan doktor ve hemşirelere hediye edildi.

“Çocuklarımızı mutlu edebilmek bizim için oldukça değerli”

Pandemi döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade den HASVAK Kurucu Başkanı Engin Öztürk, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Onkoloji Servisinde tedavi gören çocuklarımızın ihtiyacı olan malzemeleri kendilerine ulaştırma imkânı bulduk. Çocuklarımıza yardım etmek ve hastanede yattıkları süreçte onları mutlu edebilmek, ihtiyaçlarını bağışlamak bizler için oldukça değerli. Hepimiz bir gün bu dünyadan ayrılacağız, arkamızda bırakacağımız hoş seda ancak yardımlarımız, hayır hizmetlerimiz olacaktır. Ne verirsen elinle o gider seninle” dedi.