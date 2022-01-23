Hastayı ambulansa yetiştirmek için kazma küreklerle yol açtılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şeker ve tansiyon hastası 70 yaşındaki kadın rahatsızlandı. Yaklaşık 1 metre karda ambulans köye ulaşamayınca köylüler kazma ve küreklerle kilometrelerce yolu açıp hastayı ambulansa taşıdı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyü Kocabelen Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Hava Kalay rahatsızlanınca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede köy girişine gelen ambulans yüksekliği 1 metreyi aşan karda ilerleyemeyince köylüler devreye girdi. Yaklaşık 50 kadar köylü kazma ve küreklerle kilometrelerce yolu dakikalar içerisinde açarak taşıdıkları tansiyon, şeker ve nefes darlığı rahatsızlığı bulunan hastayı ambulansa yetiştirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi köy girişinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

UMKE ekipleri zorlukları aşıp hastaya ulaştı

Öte yandan, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kana köyünde de 72 yaşındaki Cemal Aksoy rahatsızlanınca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Daha önce by pass ve anjiyo olan ve gece saatlerinden itibaren ağrıları dinmeyen yaşlı adamı almak isteyen 112 sağlık ekipleri kar nedeniyle kapalı olan köye ulaşamayınca UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri yoğun uğraşlar sonucu köye ulaşarak yaşlı adamı almayı başardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın tedavisi devam ediyor. Kdz. Ereğli ilçesinde Ereğli-Devrek arası karayolunun bir bölümü ile yaklaşık 90 köye halen ulaşım sağlanamazken, çok sayıda köye de elektrik verilemiyor. Bölgede kar yağışı halen devam ederken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.