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Hastanın ’Evladın olsa böyle bakmaz’ dediği yoğun bakım hemşiresi yaşadıklarını anlattı

Isparta’da alınan Covid-19 tedbirleri sonucunda hasta ve vaka sayısında azalma yaşanıyor. Bu durum Isparta Şehir Hastanesi’nin servis ve yoğun bakım ünitelerine de olumlu yansıdı. Hastanede daha önce 5 olan Covid yoğun bakım sayısı 3’e düşürülürken, ay sonu itibariyle 2’ye indirilmesi planlanıyor. Isparta Şehir Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Songül Gürbüz de son yıllardaki en zorlu süreci yaşadıklarını anlattı. Hastaların ’ Evladın olsa böyle bakmaz’ dediği sağlık çalışanları olarak zorlu günler geçirdiklerine değinen Gürbüz, “Bu süreçte aileleriyle hiç görüşmeyen arkadaşlarım var. Halen daha anne ve babasıyla görüşmeyen arkadaşlarım bulunuyor. Geçtiğimiz Mart ayından beri sosyal hayatımızı devre dışı bırakarak çalışıyoruz. Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum" dedi.

Sağlık 09.01.2021, 14:12
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Hastanın ’Evladın olsa böyle bakmaz’ dediği yoğun bakım hemşiresi yaşadıklarını anlattı

Isparta’da alınan Covid-19 tedbirleri sonucunda hasta ve vaka sayısında azalma yaşanıyor. Bu durum Isparta Şehir Hastanesi’nin servis ve yoğun bakım ünitelerine de olumlu yansıdı. Hastanede daha önce 5 olan Covid yoğun bakım sayısı 3’e düşürülürken, ay sonu itibariyle 2’ye indirilmesi planlanıyor. Isparta Şehir Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Songül Gürbüz de son yıllardaki en zorlu süreci yaşadıklarını anlattı. Hastaların ’ Evladın olsa böyle bakmaz’ dediği sağlık çalışanları olarak zorlu günler geçirdiklerine değinen Gürbüz, “Bu süreçte aileleriyle hiç görüşmeyen arkadaşlarım var. Halen daha anne ve babasıyla görüşmeyen arkadaşlarım bulunuyor. Geçtiğimiz Mart ayından beri sosyal hayatımızı devre dışı bırakarak çalışıyoruz. Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum" dedi.

Çin’den tüm dünyaya yayılan Covid-19(korona virüs) salgınının Mart ayında Türkiye’de görülmesinin ardından sağlık ordusu topyekun bir mücadele başlattı. Isparta’da da bu mücadele pandeminin başladığı Mart ayından bu yana tüm hızıyla sürüyor. Yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden temizlik görevlisi ve sekreterine kadar tüm sağlık çalışanları korona virüs hastalarının sağlıklarına kavuşmaları için büyük bir özveri gösteriyor. Bu süreçte kimisi ailesinden kimisi çocuğundan uzak kaldı. Ancak tüm yaşadıkları zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmediler.

Yüzlerce hasta sağlığına kavuşturuldu

Kentte Covid-19 mücadelesinin sürdüğü yerlerin başında Isparta Şehir Hastanesi geliyor. Salgının ilk gününden beri yoğun bir mücadele başlatan Şehir Hastanesi’nin sağlık ordusu, her bir sağlık neferi ile yüzlerce korona virüs hastasını sağlığına kavuşturdu. Her taburcu olan hasta yüzlerde tebessümle uğurlandı. Ancak Şehir Hastanesi’ndeki 10 aylık pandemi mücadelesi henüz sona ermedi. Salgın sona erene kadar her bir sağlık çalışanı ilk günkü sıkı tedbirle işinin başında olmaya devam ediyor.

Alınan tedbirler hastaneye olumlu yansıdı

Korona virüsle mücadelede alınan son tedbirler Isparta Şehir Hastanesi’nin servis ve Covid-19 yoğun bakım ünitelerine de olumlu yansıdı. Tedbirler sayesinde kentte hasta ve vaka sayısı azalırken, Şehir Hastanesi’ndeki servis ve yoğun bakımlardaki hasta yoğunluğu da azalmaya başladı. Ancak sağlık çalışanları hasta ve vaka sayısındaki azalmanın rehavete yol açmamasını istiyor.

“Kapasitemizin çok zorlandığı günler oldu”

Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yağmur Kara, Şehir Hastanesi’nin hem Covid hem de Covid dışı hastalara hizmet verdiğini belirterek, yaklaşık 10 aydır ciddi bir eforla çalıştıklarını söyledi. Dr. Kara, “Kapasitemizin çok zorlandığı günler oldu. Ancak alınan önlemler ve halkımızın bu önlemlere uyması sayesinde vaka sayılarında ciddi azalma meydana geldi. Fakat halkımızın rehavete kapılmaması lazım. Bu sayılar tekrar değişebilir ve her an artabilir. O yüzden sosyal mesafemize dikkat edelim, maske takalım ve gerekmedikçe dışarıya çıkmayalım” dedi.

“Tedbirler sayesinde hasta sayısında azalma var”

Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Erhan Kaya, 10 aylık pandemi sürecinde yoğun çalıştıklarını, ailelerinden uzak kaldıklarını ve bu dönemde stresli günler yaşadıklarını dile getirdi. Alınan tedbirler sayesinde hasta sayısında azalma yaşandığına değinen Dr. Kaya, “Özellikle servislerde ciddi bir azalma var. Bu durumun yakın zaman da yoğun bakımlara da yansıyacağını düşünüyorum. Ayrıca hasta sayımızın daha da azalacağına inanıyorum. Çok yoğun olduğumuzda 5 Covid yoğun bakımla hastalarımıza hizmet vermekteydik son alınan tedbirlerle 3 yoğun bakıma düştük. Bu ayın sonunda da 2 yoğun bakıma düşmeyi planlıyoruz. Sayılarda ciddi bir azalma olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Ciddi nefes darlığıyla bize başvuruyorlar”

Yoğun bakım servislerinde nefes darlığı ve ciddi solunum sıkıntısı yaşayan hastaları takip ettiklerini kaydeden Dr. Erhan Kaya, “Covid hastaları akciğer tutulumu olduğu için ciddi nefes darlığıyla bize başvuruyorlar ve solunum sıkıntısı çekiyorlar. Bu onlar için çok sıkıntılı bir süreç. Kimi hastamız verdiğimiz tedavilerle toparladı ancak kimi hastamızı solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Covid hastalığı hastalarımız için çok sıkıntılı bir süreç” diye konuştu.

“Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz”

Dr. Kaya, henüz salgın sürecinin sona ermediğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymalarını önerdi. Maske, sosyal mesafe ve temizliğin korona virüsle mücadelede önemli olduğunu ifade eden Dr. Kaya, “İnşallah en kısa sürede bu hastalığın üstesinden geleceğiz” dedi.

“Sağlıkçılar olarak zor günler geçirdik”

Isparta Şehir Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Songül Gürbüz de son yıllardaki en zorlu süreci yaşadıklarını anlattı. Sağlık çalışanları olarak zorlu günler geçirdiklerine değinen Gürbüz, “Bu süreçte aileleriyle hiç görüşmeyen arkadaşlarım var. Halen daha anne ve babasıyla görüşmeyen arkadaşlarım bulunuyor. Geçtiğimiz Mart ayından beri sosyal hayatımızı devre dışı bırakarak çalışıyoruz. Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum. Bunu hekim, hemşire, temizlik personeli ve sekreter arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz. Covid’le mücadelede deneyimli bir ekibe sahibiz. Ancak Covid’le mücadelede zor bir süreçteyiz bunu herkesin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

“Rehavete kapılmamamız gerekiyor”

Songül Gürbüz, hasta sayısındaki azalmayla biraz rahatladıklarını ancak normalleşmeye geçişin rehavete neden olabileceğini endişesi taşıdıklarını belirtti. Gürbüz, “Kısıtlamalar bittikten normalleşmeye geçtikten sonra da mümkün olduğunca herkes, aşılamalar tamamlanana kadar dikkatli olmalı. Evlerde sıkıldığımızı biliyorum ama belirlenen tedbirlere uyduğumuz zaman kısa zamanda normal hayatımıza dönmeyi temenni ediyorum” dedi.

“Evladın olsa böyle iyi bakmaz”

Isparta Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 2 hafta önce Covid-19 tedavisi görmeye başlayan 70 yaşındaki Lale Dağ’ın son 2 testi negatife döndü. Ancak yoğun bakımdaki tedavisi süren Dağ, yaşadığı süreci anlattı. Dağ, “70 yaşındayım nasıl olmuşsa bu hastalığa tutulmuşum. Yatıyorum şuan ama şükürler olsun bana burada çok iyi baktılar. Gece gündüz çok ilgilendiler. Evladın olsa böyle iyi bakmaz” diye konuştu.

“Bu hastalık beni yıktı, herkes dikkatli olsun”

Korona virüs hastalığıyla ilgili herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Lale Dağ, “Ben kapı dışarı çıkmazdım, Antalya’dan oğlumla gelin geldi. Onlardan mı geldi bilmiyorum ama bu hastalık beni yıktı. Hastalık bulaşacak diye korkumdan çıkmıyordum hiçbir yere. Bunu da göreceğimiz varmış. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Belki onlar olmasa ölecektim ben. Buraya geldiğimden aklım bile ermiyordu. Şu anda şükürler olsun iyiyim” dedi.
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