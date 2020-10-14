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Hastanın beyindeki tümörü burun deliğinden çıkardılar

AFYONKARAHİSAR’DA ÖZEL BİR HASTANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYATTA KİŞİNİN BEYNİNDE BULUNAN TÜMÖR BURUN DELİKLERİNDEN GİRİLEREK BAŞARILI BİR OPERASYONLA ÇIKARILDI.

Sağlık 14.10.2020, 14:08 14.10.2020, 14:34
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Hastanın beyindeki tümörü burun deliğinden çıkardılar

Afyonkarahisar’da özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatta hastanın beyninde bulunan tümör burun deliklerinden girilerek başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Görme kaybıyla kentteki özel bir hastaneye başvuran ve ismi açıklanmayan Uşaklı 72 yaşındaki hastaya yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hipofiz bezine yerleşmiş ve kafa tabanındaki sinirlere bası yapan bir tümörün varlığı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Özbek Çakır tarafından operasyon yapılmasına karar verildi. Ameliyata alınan hastanın burun deliklerinden girilerek beynindeki tümör alındı.

Operasyon sonrası açıklamalarda bulunan Çakır, transsfenoidal cerrahinin burun boşluğundan girilip hipofiz tabanına ve oradan hipofize ulaşılıp yapılan cerrahi olduğunu söyledi. Çakır, "Hastamız da 72 yaşında, ani gelişen göz kapağında düşme, görme kaybı ve şiddetli baş ağrısı ile bize geldi. Hastanın tetkiklerinde sella dediğimiz kafa tabanında hipofiz bezinin yerleştiği boşlukta büyük bir kitle ve buna bağlı bu bölgedeki kranial sinirlerin bası altında kaldığını görerek cerrahi kararı aldık. Hastaya transsfenoidal girişimle tümörü tamamen boşalttık ve problemsiz olarak servise aldık" dedi.

Öte yandan sağlığına kavuşan hastanın kısa zaman sonra taburcu edileceği belirtildi.

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