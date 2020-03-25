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Hastaneye gitmekten çekiniyor musunuz? Dijital Sağlık Platformu yanınızda

Türkiye'nin en geniş dijital asistans altyapı servislerine sahip Tur Assist, sağlık alanında yeni bir dönem başlatarak Dijital Sağlık Platformu'nu hizmete açtı. Dijital Sağlık Platformu sayesinde özellikle Corona virüs nedeniyle sağlık kuruluşlarına gitmekten kaçınan kişiler  branşında uzman  doktorlarla, bulundukları yerden, canlı internet bağlantısı yaparak, görüntülü konuşabiliyor veya mesaj ile iletişime geçebiliyor.

Hastaneye gitmekten çekiniyor musunuz? Dijital Sağlık Platformu yanınızda

Türkiye'nin en geniş dijital asistans altyapı servislerine sahip Tur Assist, sağlık alanında yeni bir dönem başlatarak Dijital Sağlık Platformu'nu hizmete açtı. Dijital Sağlık Platformu sayesinde özellikle Corona virüs nedeniyle sağlık kuruluşlarına gitmekten kaçınan kişiler  branşında uzman  doktorlarla, bulundukları yerden, canlı internet bağlantısı yaparak, görüntülü konuşabiliyor veya mesaj ile iletişime geçebiliyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 12:41
2056 Okunma
Hastaneye gitmekten çekiniyor musunuz? Dijital Sağlık Platformu yanınızda

Hayatı kolaylaştıran hizmetleriyle hayatın her alanına dokunan inovatif asistans şirketi Tur Assist, Dijital Sağlık Platformu'nu sadece sigorta şirketlerinin müşterilerine değil aynı zamanda da benzer hizmeti sağlamak isteyen sektörlerin müşterilerine asistans hizmeti olarak sunuyor. Sağlık sorunu yaşayan kişilere online acil doktoru ve dahiliye uzman doktoruyla görüşme imkânı sağlıyor. Dijital Sağlık Platformu, yaşanan sağlık sorunlarına göre görüşülmesi gereken branşları belirleyerek, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, psikolog, pedagog ve diyetisyen gibi uzman hekimlerden randevu alma sistemine yönlendiriyor.

Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener; ''Coronavirüs’ten korunmak için hassasiyetle büyük bir çaba gösterdiğimiz günleri hep birlikte yaşamaktayız. Tur Assist olarak alt yapısı ve uzman doktorların randevu sisteminin hazır olduğu Dijital Sağlık Platformu’muzu bu dönemde aktifleştirmemizin nedeni ise hem sağlık kuruluşlarına gitmekten tedirgin olan kişiler için hem de sağlık çalışanlarını, bu dönemdeki hassasiyetten dolayı, meşgul etmemek adına sigorta şirketlerine sunmak. Dijital Sağlık Platformumuzda hem özel hastane doktorları hem de muayenehane doktorları ile hizmet vereceğiz. '' dedi

İstediğiniz an uzman doktorlarla çevrimiçi görüşme imkânı

Sağlık sorunu yaşayan kişiler, dahiliye, acil, kadın doğum, kulak burun boğaz, nöroloji, göğüs hastalıkları, çocuk doktoru, diyetisyen, pedagog ve psikoloğa hem şikayetini anlatabiliyor hem de şikayetli bölgeyi gösterme imkânı buluyor. Uzman doktorlar acil durumlarda hastane yönlendirmesi yapabiliyor.

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