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Hastaneye çarpıntı şikayetiyle gitti, kalbinde tümör çıktı

Ev hanımı Ümran Biçer, aniden baş gösteren ve geçmeyen kalp çarpıntısı ile gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi. Yaşadığı şokun ardından ameliyat olan Biçer, “Kalbimde tümör olduğunu öğrenince şok geçirdim. Şu anda ise çok iyiyim” dedi.

Sağlık 05.11.2021, 11:04
Hastaneye çarpıntı şikayetiyle gitti, kalbinde tümör çıktı

Ev hanımı Ümran Biçer, aniden baş gösteren ve geçmeyen kalp çarpıntısı ile gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi. Yaşadığı şokun ardından ameliyat olan Biçer, “Kalbimde tümör olduğunu öğrenince şok geçirdim. Şu anda ise çok iyiyim” dedi.

Ev hanımı Ümran Biçer aniden baş gösteren çarpıntı şikayeti dinmek bilmeyince Medline Adana Hastanesi acil servisine başvurdu. Burada yapılan ilk kontroller sonucunda kardiyoloji bölümüne yönlendirildi.

Acil servis doktorlarının yönlendirmesi üzerine ertesi gün tekrar hastaneye giden Ümran Biçer’i muayene eden kardiyoloji uzmanı, ritim sorunu yaşayan hastası için anjiyo kararı vererek aynı gün bekletmeden işleme aldı. Yapılan anjiyo işlemi sırasında EKO cihazı (ekokardiyografi) ile hastasının kalbinde tümör tespit eden doktor vakit kaybetmeden kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu’nu durumla ilgili bilgilendirdi. Yapılan tetkikler sonucu hastanın durumunun kritik olduğunu değerlendiren Prof. Dr. Poyrazoğlu, acil ameliyat kararı aldı. 2 saatten fazla süren ameliyatın ardından önce yoğun bakıma, ardından da normal servise alınan Ümran Biçer hızla iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

Tümör kapalı yöntemle alındı

Taburcu olmasının ardından ilk kontrolleri için hastaneye gelen Ümran Biçer’in ameliyatını gerçekleştiren Medline Adana Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu yaptığı açıklamada, “Hastamız acil servise şiddetli ve geçmeyen çarpıntı şikayeti ile müracaat etmiş. Buradan yönlendirildiği kardiyoloji bölümünde yapılan anjiyo işleminde ise kalbinde tümör olduğu görülünce durumun aciliyeti bildirilerek bize haber verildi. Ümran Hanım gibi ileri yaştaki hastalarımızda, kalpte oluşan bu tarz tümörlerin pıhtı atması halinde hızlı gelişen kalp yetmezliği durumu veya felç geçirme ihtimali oldukça yüksektir. Tümörden parça atması halinde ise ölüm maalesef kaçınılmazdır. Bu nedenle hiç zaman kaybetmeden ameliyat kararı verdik. Ardından hastamızın kalbinde bulunan tümörü kapalı yöntem ile sağ koltuk altından, iman tahtası açılmadan sadece 4 santimlik bir kesi yaparak tamamen aldık ve bölgeyi temizledik. Bir süre, önce yoğun bakımda sonra da normal serviste gözetim altında tutarak taburcu ettiğimiz hastamızın patoloji sonuçları da temiz çıktı” diye konuştu.

“Çifte mutluluk yaşıyorum”

Ümran Biçer ise daha önce kalp ile ilgili hiçbir rahatsızlık yaşamadığını belirterek, “Ancak acil servise kalp çarpıntısı şikayeti ile gittikten sonra kalbimde tümör olduğunu öğrenince şok geçirdim. Şu anda ise çok iyiyim, doktorlarımın sayesinde adeta yeniden doğdum. Ameliyat sonrası yapılan kontrollerim iyi çıktı. Tümörün patoloji sonuçlarının da temiz gelmesi benim için çifte mutluluk oldu” şeklinde konuştu.

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