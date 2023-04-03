Hastanenin atıl durumda olan koridoru, kanser hastası çocuklara umut oldu

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde atıl durumda olan koridoru görüp hematoloji ve onkoloji servisine çeviren Dr. Kahraman Öncel, kanser hastası çocuklara şifa dağıtıyor.

Yaklaşık 2,5 yıllık süreçten sonra kurulan hematoloji ve onkoloji kliniğinde, kanser hastası çocukların dışarıdan yemek yememesi için mutfak, eğitimlerinin aksamaması için okul, kirli çamaşırların temizlenmesi için çamaşırhane gibi birçok hizmet verilmekte.

Kanser hastası çocukları için Diyarbakır ve bölge illerinde hematoloji ve onkoloji servisinin yetersiz olduğunu fark edip konuyla ilgili çalışmalarını başlatan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji yan dalı uzmanı Dr. Kahraman Öncel, el birliğiyle kanser hastası çocuklara ümit olduklarını belirtti.

Hastalara modern ve ulaşılabilir hizmet sağladıklarını ifade eden Öncel, “Hematoloji ve Onkoloji yan dalı ihtisasını bitirdikten sonra, özellikle Diyarbakır bölgesinde hematoloji ve onkoloji bölümünün eksik olduğunu fark ettim. Bu konuyla ilgili bakanlığımıza başvuruda bulunduk. Yeni bir klinik için taleplerimiz oldu. Bir yıla yakın projelendirme, destekleme ve ödeme sürecimiz de oldu. Ardından bakanlıktan görevli arkadaşlar gelip burada uygun bir yer ayarladır. Biz de projemize el birliğiyle başlamış olduk. Bu zaman zarfında İl Sağlık Müdürü ve Başhekimimizin de desteği çok oldu. Oldukça güzel, yeni, modern, ulaşılabilir ve hizmeti üst düzey olabilecek bir kliniğin yapım aşamasına girdik. Yaklaşık 2 buçuk yıllık emekten sonra kliniğimizi kurmuş olduk” dedi.

“Kliniğimiz 10 ile hitap etmekte”

Hematoloji ve onkoloji kliniğinde odaların kanser tedavisindeki süreçte enfeksiyon riskinden ötürü tek kişilik yapılmasına önem verdiklerinin altını çizen Öncel, “Kliniğimiz 15 yataklı, 8 yatağımız yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde. Geri kalan odalarımızda biraz daha hafif ve orta seyirdeki hastalarımızı yatırıyoruz. Şu anki kliniğimizle yaklaşık 10 ile hitap etmekteyiz. Müdahalelerimizin çoğunu kendi kliniğimizde yapmaktayız. Bununla ilgili olarak da hastalarımızın memnuniyeti ön planda olmakla birlikte bütün kanserli hastaları kabul ediyoruz. Kliniğimiz oldukça modern şartlara sahip. Kliniğimizi yaparken de odalarımızın tek kişilik olmasına önem verdik. Kliniğimizi kurduğumuz koridor daha önce atıl haldeydi. Rica yoluyla bize odalarını bağışlamalarını sağladık. Ardından bu odalarımızı projelendirip 3’üncü basamak hematoloji ve onkoloji kliniğine dönüştürdük” ifadelerinde bulundu.

Mutfağından okuluna, çamaşırhanesinden oyun alanına gibi birçok hizmetin hastalara verildiğini söyleyen Öncel, şunları kaydetti:

“Kliniğimiz tamamıyla ayrı bağımsız bir klima ünitesine sahip. Her 15 dakikada bir temiz hava sağlayan hava filtrelerimiz mevcut. Odalarımızın tamamı tek kişilik. Bütün odalarımızda 24 saat sıcak su, tek kişilik olarak lavabo ve banyo ayrı kuruldu. Özel diyetisyenlerimiz mevcut olmakla birlikte her çocuğumuzun yemeği ayrı gelmekte. Çocuklara ayrıca psikoterapi de yapılmakta. Kliniğimiz içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın tahsis ettiği okulumuz mevut. Bu okulda çocuklarımızın tedavileri boyunca eğitimlerini aksatmadan eğitimlerine devam etmeye aracı olmaktayız. Öte yandan odalarımızdan bir tanesini çamaşırhane olarak düzenledik. Hastalarımız kemoterapi süreçlerinde çok uzun süre yattıkları için kirli çamaşırları hastane dışına çıkmadan bu imkanı sağlamak istedik. Kemoterapi sırasında çocuklarımızda tat ve iştah kaybı yaşandığı için ciddi bir beslenme problemleri yaşıyorduk. Buradaki diğer arkadaşlarla da görüşüp kliniğimiz içerisinde mutfak kurduk.”