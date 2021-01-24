banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Arsenal’den Mesut Özil’e teşekkür
Arsenal’den Mesut Özil’e teşekkür
Bursaspor Süper Lig'e köz kırpıyor...
Bursaspor Süper Lig'e köz kırpıyor...
Ünlü markalar iflasın eşiğinde...
Ünlü markalar iflasın eşiğinde...
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Hastanelerde kısım kısım normalleşme başladı

Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları hastane başvuruları ve yoğun bakımların yatak kullanım oranlarına olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda hasta sayılarının azalması ile birlikte Covid-19 için ayrılan alanlar, normal hizmet alanına geri dönüyor.

Sağlık 24.01.2021, 15:16
1
Hastanelerde kısım kısım normalleşme başladı

Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları hastane başvuruları ve yoğun bakımların yatak kullanım oranlarına olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda hasta sayılarının azalması ile birlikte Covid-19 için ayrılan alanlar, normal hizmet alanına geri dönüyor.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi sürecinde artan erişkin yoğun bakım ihtiyacından dolayı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, acil tıp kliniği yönetiminde erişkin pandemi yoğun bakım ünitesine dönüştürülmüştü. Türkiye genelinde alınan tedbirlerden sonra yoğun bakım hasta sayısının azalmasıyla birlikte acil tıp kliniği yoğun bakım ünitesinin tekrar yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak kullanılması için hazırlıklar başlatıldı.

“Kısım kısım yeni normalleşme sürecine geçiyoruz”

Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda bütün hastanelerde olduğu gibi kendi hastanelerinde de tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, “Pandemi sürecinde halkımıza daha fazla nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle yoğun bir gayret gösterdik. Acil servis hizmetlerimizin ihtiyacına cevaben yoğun bakım yatak sayılarını artırmak zorunda kaldık. Gerek Klinik İdari ve Eğitim Sorumlumuz Prof. Dr. Yunsur Çevik ve gerekse diğer ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu pandemi hastalarının ideal şartlarda tedavi etmenin ve tedaviyi yürüten sağlıkçılarımızın en güvenli şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla burayı Erişkin Pandemi Yoğun Bakım Ünitesine dönüştürdük. Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları olumlu sonuç verdi. Çok şükür hasta sayılarında azalma oldu. Yoğun bakıma naklettiğimiz hasta oranında ciddi düşüşler söz konusu. Kademeli olarak servislerimizi açmaya başladık. Özellikle hastanemizde neredeyse tüm servisleri kapatıp hepsini Covid-19 servisine çevirmiştik. Çünkü böyle bir yoğunluk vardı. Başka hasta bakma şansımız da yoktu. Şimdi yavaş yavaş, diğer servisleri, kendi branşlarındaki hastaların muayenelerini ve tedavilerini yapabilecek konuma getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda biz de diğer klinik hizmetlerimizde kısım kısım yeni normalleşme sürecine geçiyoruz” şeklinde konuştu.

"Hep birlikte el ele vererek, mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz"

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği olarak büyük bir özveriyle pandemiyle mücadele ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Yunsur Çevik, “Çalışma arkadaşlarımızın bazıları Covid-19’a yakalandı. Bu durum bizim azmimizi kırmadı. Hep birlikte el ele vererek, mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastane yönetimi bu süreçte en büyük destekçimiz oldu. Bu vesile ile tüm hastane yönetimine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Davut Akduman, beraberinde Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Derya Yenibertiz, Uzm. Dr. Cemil Koç, Uzm. Dr. Semih Dinçer Yetiş, İdari ve Mali İşler Müdürü Levent Bardakçı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Gökçek, İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları Esener Küçük, Ali Kuzu, Cemal Yörük’ten oluşan hastane yönetim ekibi Acil Tıp Kliniği Yoğun Bakımını ziyaret ederek Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yunsur Çevik’e ve emeği geçenlere çiçek takdim ettiler.
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 17 17
20. Huesca 20 13