Hastanede yatan korona virüs hastalarının yüzde 90’nı aşısız

Kilis’te, ikinci doz korona virüs aşısında 67.4’e yükselirken, kentte korona virüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 90’nın aşısız olduğu bildirildi.

Kilis’te 26 ayrı merkezde vatandaşlara randevusuz aşı yapılmasına rağmen hastanede tedavi gören hastalarının yüzde 90’nının aşısız olduğu açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan aşı kampanası sürerken, Kilis’te 2’inci doz aşı yapımında yüzde 67.4 oranına ulaştı. Kent merkezine kurulan çadırlarda vatandaşlar aşılarını yaptırıyor. 7 Aralık Üniversitesi dahil olmak üzere 26 merkezde vatandaşların randevu almadan aşılarını yaptırabildikleri bildirildi.