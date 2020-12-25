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Hastanede korona virüse yakalanma riski ne kadar yüksek?

Fransız bilim insanları tarafından yapılan ve 8 ülkeyi kapsayan yeni bir araştırmaya göre, birçok hastanenin havası yüksek miktarlarda yeni tip korona virüs (Covid-19) içeriyor.

Sağlık 25.12.2020, 10:14
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Hastanede korona virüse yakalanma riski ne kadar yüksek?

Fransa'da yer alan Nantes Üniversitesi Merkez Hastanesi’nden bilim insanları, ABD, İngiltere, İtalya, Çin, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve İran dahil sekiz ülkeyi kapsayan 24 çalışmanın verilerini analiz etti. Covid-19’un hastane ortamındaki havada bulaş oranlarının değerlendirildiği çalışma JAMA Open Network’te yayımlandı.  

Araştırma kapsamında, hastanelerde yer alan yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra, hasta odaları, ameliyathaneler, hemşire odaları, koridorlar, ana girişler, tuvaletler ve banyoların havasından alınan numuneler incelendi.

RİSK ORANI İKİ KAT DAHA FAZLA 

Sonuçlarda, alınan 893 örnekten yüzde 17,4'ünün coronavirüsün viral RNA'sı veya genetik materyali için pozitif olduğu görüldü.  Yoğun bakım ünitelerinden alınan hava numuneleri ise, diğer hasta odalarından alınan yüzde 10,7'ye kıyasla yüzde 25,2 ile corona virüs için iki kat daha fazla pozitif sonuç verdi.

COVİD-19'A YAKALANMA RİSKİ VAR

NTV'de yer alan habere göre; yoğun bakım odaları dışında, enfekte olan hava örneklerinin en yüksek yüzdesi tuvaletlerden ve koridorlardan geldi. Tuvalet ve / veya banyolardan alınan örneklerin beşte birinden fazlası, yani yüzde 23,8'inin corona virüs taşıdığı görüldü. Araştırmacılar,  bu durumun  büyük olasılıkla hastane banyolarının küçük olması ve dışkı örneklerinde bulunan virüsün genetik materyaline ek olarak yetersiz havalandırılmadan kaynaklandığını söyledi. 

Çalışmanın yazarları, “Tuvalet sifonu, küçük ve havalandırmasız tuvaletlerde veya banyolarda RNA'nın aerosol haline gelmesine yol açabilir” ifadelerini kullandı.  

Bununla birlikte, halkın genel kullanımına açık olan koridorlardan alınan numunelerin yüzde 56,3'ü, genel alanlardan alınan örnekleri ise yüzde 33,3 oranında koronavirüs için pozitf sonuç verdiği belirtildi. Personel bölgelerinden alınan numunelerin  ise ortalama olarak  yüzde 12 oranında corona virüs içerdiği aktarıldı. Pozitif örneklerin toplam yüzde 19,2'si toplantı odalarında ve yüzde 3,9'u soyunma odalarında bulundu.

Bilim insanları, "Personel odalarında (yani, toplantı ve yemek odalarında) yüksek konsantrasyonların bulunması, molalar sırasında sağlık uzmanları arasındaki Covid-19'un olası çapraz geçişiyle tutarlıdır" diye yazdı.

Son olarak, bilim insanları çalışmanın, virüsün yüksek konsantrasyonunun ve yetersiz havalandırılan odalarda sıkışık birçok insanın yanı sıra, ön saflardaki sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman giymelerine rağmen virüsü nasıl kaptığını açıklayabileceğini belirtti.

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