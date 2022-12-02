Hastanede Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile hastane lobisinde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle toplumu bilinçlendirmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı. Dağıtılan broşürde engelli bireylerin ne tür haklara sahip oldukları, engellilerin yardım ve destek alabilecekleri kurum ve kuruluşların bilgileri yer aldı. Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafında hastane lobisinde engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları anlamak ve engellilerin yaşadığı sıkıntılar konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı yapılan etkinlik dikkat çekti. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin hastane personelleri ve katılımcı katıldı. Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, “Siz engelliler bizim için çok kıymetli ve özel bireylersiniz. Şunu hiç unutmamak gerekir bir hekim olarak söylemek istiyorum, her yaşayan birey bir engelli adayıdır. Farkındalık oluşturmak amacıyla sizlerin emek ve katkılarıyla oluşturduğu bu güzel sergiye ev sahipliği yapıp bu farkındalığa katkı sunmak istedik” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, “Biz engelli demiyoruz yeter ki engellilere engel olmayalım. Eğer engellilere engel olmazsak neler yapabileceklerini sergimizde görmüş olduk. Yeter ki gönüllerde engel olmasın, engellileri engellemeyelim önlerini açalım ve engelli kardeşlerimizin neler yapabileceklerini de görmüş olacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüklerimiz ve Engelli Koordinasyon Merkezimiz var. Türkiye’de ilk defa engellilere proje çerçevesinde iş istihdamı sunan belediyelerden biriyiz. Bunlardan biri Mutlu Kafe, bu kafede down sendromlu çocuklarımız çalışmakta, Glütensiz kafemizde de çeşitli dallardan kardeşlerimiz istihdam etmektedir. Hem kendilerine hem de evlerine bir maddi katkı sunmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi himayesinde bulunan kafede çalışan Nisa Özkebapçı, “Gaziantep’te engelsiz bir başka kafede çalışıyorum. Eğitim alıyorum, bana bu imkanı veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Berk, Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, engellileri ziyaret ederek yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı ve etkinliklere katılanları kutladı.