Hastane yolunda ‘ulaşım’ seferberliği

Bursa Şehir Hastanesi ile İzmir yolu arasındaki 6,5 kilometrelik yolun ikinci etabındaki çalışmalar, 20 kamyon ve 4 iş makinesinin hummalı çalışmasıyla sürüyor. Soğuk ve yağmura aldırmayan ekipler, son 1 ayda yol güzergahında 50 bin ton malzeme serimini tamamladı.

Bünyesinde 6 farklı hastane bulunan ve toplam bin 355 yatak kapasitesi olan Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir Yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde ‘tamamlanan kamulaştırmanın ardından’ çalışmalara hız verildi. Hastane yolunda adeta ulaşım seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 20 kamyon ve 4 iş makinesi ile bir taraftan kazı çalışmalarını sürdürürken; diğer taraftan son 30 gün içinde yaklaşık 50 bin ton asfalt altı malzeme serimini tamamladı. 30 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki bölümde ekipler, soğuk ve yağmura aldırmadan çalışmaları en kısa zamanda tamamlamaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çalışmaya paralel olarak Bademli-Şehir Hastanesi arasında alternatif güzergah olarak oluşturulan 8 metre genişliğinde ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yolda da çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Aktaş, her iki alternatif yol çalışmasının da tamamlanmasıyla, artık Şehir Hastanesi’ne ulaşım noktasında hiçbir problem yaşanmayacağını kaydetti.