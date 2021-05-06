Hastane personeli 100 balon alarak Asrın Efe’ye destek oldu

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orcan Altan, hastaneye koydukları yardım kutularıyla SMA hastası Asrın Efe’ye destek olduklarını söyledi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi doktorları, sosyal sorumluluk projesi ve konuya dikkat çekmek için Mersinli SMA hastası Asrın Efe’nin tedavisi için 100 balon alarak destek sağladı.

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orcan Altan, "Asrın Efe, Tip1 SMA hastası. SMA hastalığı bir kas hastalığıdır. Çocuğun duyusunda, hissetmesinde, zekasında bir sıkıntı yok ama kaslarda sıkıntı olduğu için ölümcül nedenlerle sonuçlanabiliyor. Türkiye’de bir tedavisi var, ancak bunda sıkıntı yaşanıyor. Bu hastalığın dünyada tek bir çözümü var; Amerika’da yapılan gen tedavisi. Bir firma yapıyor bu tedaviyi. Bunun da belli şartları ve parasal anlamda büyük yaptırımları var. Normal şartlarda herhangi bir bireyin karşılayabileceği tutarın çok çok üzerinde. Her bireyin kendisi bu parayı toplaması gerekiyor. Asrın Efe de kendi sosyal sorumluluk projeleriyle bunu yapmaya çalışıyor. Bu sorumluluk herkesin. Bizler de Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi olarak yardım kutuları koyduk, destek olduk. Umarım en kısa zamanda çocuğumuz sağlığına kavuşur” dedi.