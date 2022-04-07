Hastane çalışanları sağlık için yürüdü

Sağlık çalışanları 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle "Sağlığınız İçin Bizimle Yürümeye Var Mısınız” çağrısıyla yürüyüş yaptı.

Liv Hospital Samsun çalışanları ve doktorlarının katıldığı yürüyüşte “Her Gün 10 Bin Adım At”, “Düzenli Yürü Sağlıklı Kal”, “Sağlığın İçin Yürü” mesaj içerikli pankartlarla poz verdi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Liv Hospital Samsun Başhekimi Dr. Yılmaz Karagöz, “Her insanın doğumla birlikte edindiği ve bir hakkı olan sağlık, huzurlu bir toplumun da temel taşıdır. Sağlıklı nesiller, güzel bir gelecek demektir. Küresel sağlık bilinci oluşturulması ve sağlık çalışanlarıyla el ele özveri ile çalışmayı amaçlayan bu özel gün, farkındalık için önemlidir. Fiziksel hareketsizlik birçok hastalığın altında yatan nedenlerden biri. Bu yüzden biz Liv Hospital Samsun ailesi olarak bu yıl Dünya Sağlık Günü’nde ‘Sağlığın İçin Yürü’ diyerek yürüyüş etkinliği düzenledik ve hep birlikte yürüyüş yaptık. Bu yürüyüşleri geleneksel hale getirerek, bugün itibariyle her gün yürüyüş yapacağız. Dünya Sağlık Günü’müz kutlu olsun” diye konuştu.