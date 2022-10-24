Hastane çalışanları ile refakatçilerden kan ve kök hücre bağışı

Samsun’da hastane çalışanları ve ziyaretçileri, hastane içerisinde kurulan Türk Kızılay mobil kan alma istasyonuna kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ile Medicana Intarnational Samsun Hastanesi iş birliği ile hastane içerisinde mobil kan alma istasyonu kuruldu. 1 gün sürecek etkinlik çerçevesinde hastanedeki tüm personeller ile ziyaretçiler ve refakatçiler kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Yıldırım: “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır”

Kan ihtiyacının sürekli olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan hizmetlerinin yanında kök hücre bağışı konusunda da gönüllü kök hücre kazanımı çalışmaları da sürdürüyoruz. Bu yürütülen çalışmalara bugün Medicana Intarnational Samsun Hastanesi destek verdi. Hastanede kurduğumuz mobil istasyonumuzda gönüllü olarak başvuran kişilerden kan ve kök hücre bağışı alıyoruz. 18-65 yaş aralığında sağlıklı her bireyi Kızılay kan bağış noktalarına bekliyoruz. Medicana’da yapılan örnek çalışmanın diğer kurumlara da yansımasını talep ediyoruz” dedi.

Muştu: “Türkiye’de yeteri kadar kök hücre bağışı yok”

Kök hücre bağışının da kan bağışı kadar önemli olduğuna vurgu yapan Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, “Samsun, Türkiye’de kan bağışı noktasında ilk sıralarda yer alan illerden birisi. Türkiye’de 18 kan bağışı bölgemiz var. Bağış çalışmalarıyla yapılan ortalama kan toplama oranımız yüzde 90 oranında ama Samsun’da bu rakam 98’e varıyor. Kan önemli bir sıvı ve yerine başka bir kimyasal konulamıyor. Kan sürekli ihtiyaç. Bir gün herkese lazım olacak. Bağışçıların da konuya böyle bakması gerekiyor. Kök hücrede hem ihtiyaç hem de ekonomik girdi anlamında değerlendirilebilir. Türkiye’de yeteri kadar kök hücre bağışı yok. Yıllık 3 bin kök hücre nakli gerçekleşiyor. Bunun birçoğu yurt dışı kaynaklardan temin ediliyor. Bu da ülkemiz adına cari açık meydana getiriyor. İnşallah yakın zamanda Türkiye’de kendi ihtiyacını karşılayacak kadar ve gerekirse yurt dışına ihraç edecek kadar kök hücre bağışı da toplayabiliriz. Vatandaşlarımızın tüm yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.

Armutlu: “Hastaların ihtiyacı olduğu dönemde kan bulamıyorduk”

Özellikle pandemi döneminde kan ve kök hücre bulmada sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, “Hastane yönetimi olarak böyle bir kampanyaya destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Kan ve kök hücre bağışı konusu çok önemli. Özellikle pandemi döneminde ülke genelinde bu konuda büyük sıkıntılar yaşandı. Hastaların ihtiyacı olduğu dönemde kan bulamıyorduk. İnsanlar pandemi etkisiyle kan veremiyordu. Kızılay’ın kan stokları bu dönemde azalmıştı. Şu anda çok şükür süreç normale dönmeye başladı. Biz de Kızılay’a destek vermek amacıyla hastanemizde etkinlik düzenledik. Çalışan tüm personelimiz bağışta bulundular. Her an en yakınımıza ya da kendimize kan ve kök hücre ihtiyacı oluşabilir. Bu bilinçle olmamız lazım. Tüm vatandaşlarımızın Kızılay’a gönüllü olarak kan bağışlamalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Küsdül: “Kan bağışı vatandaşlık görevi”

Vatandaşlık görevlerinden birinin de kan ve kök hücre bağışı olduğunu kaydeden Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, “Kızılay’a hastanemizde böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ediyoruz. Kan bağışı, hasta hayatı kurtarmada çok önemli olması yönünden, ülke bekası açısından da süreklilik sağlanması gerekliliğinden dolayı çok önemli bir vatandaşlık görevidir. 18-65 yaş arası sağlıklı tüm insanların hem hasta hayatı kurtarma açısından hem de ülkenin kan ihtiyacının sürekliliğinin tamamlanması açısından bunu bir vatandaşlık görevi olarak görmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesai saati bitimine kadar devam eden etkinliğe ayrıca Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Emine Can Bertan, birim müdürleri, hastane personelleri, ziyaretçiler ve gönüllü bağışçılar katıldı.