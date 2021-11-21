Hastalıklardan korunmak isteyenler şifalı bitkilere yöneliyor

Soğuk havaların olumsuz etkilerinden korunmak isteyenlerin tercihi şifalı bitkiler oluyor. Aktarlar ise kış mevsimine özel karışımlarla vatandaşlara şifa dağıtmaya çalışıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda alıyor. Grip ve soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyenler, en çok ıhlamur, tarçın, zencefil, adaçayı, papatyaya rağbet gösteriyor. Ayrıca özel karışımlı çaylar da vatandaşların tercih listesinde yer alıyor.

"Zencefilli macunumuz var"

Gribal enfeksiyon geçiren vatandaşların bitkisel ürünler tercih ettiğini söyleyen aktar Hamit Simpahi, "Bizde vatandaşlara göğsü yumuşatıp, solunumu kolaylaştıracak bitki çayları tavsiye ediyoruz. Bizim yaptığımız zencefilli macunumuz var. O macun solunum yolu sorunlarına çözüm oluyor, öksürüğü gideriyor, balgam söktürüyor ve rahat nefes almaya yardımcı oluyor. Bu macunu hakiki bal kullanarak hazırlıyoruz. İçinde ayrıca keçiboynuzu pekmezi, bal, zencefil, zerdeçal, tarçın, kebabiye gibi birçok bitki de var" dedi.

"Vatandaşlar daha çok kış bitkileri istiyor"

Bitkisel ürünlerin hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu söyleyen aktar Eren Özdemir ise, "Kış ayları gelince insanlar aktarlara ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlar en çok üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle aktara geliyor. Öksürük, grip, nezle ve bademcik şişmesi gibi şikayetler oluyorsa hemen aktarların yolunu tutuyorlar. Vatandaşlar diğer ürünlerden ziyade daha çok kış bitkileri istiyor. Örneğin kış mevsiminin favori bitkileri vardır, onlar da çok tercih ediliyor. Ihlamur, kuşburnu, zencefil ve adaçayı gibi bitkiler en çok talep görenlerin arasında. Bazı durumlara göre bizim önerdiğimiz özel bitkiler de oluyor. İçeriğinde birçok mineral ve besinleri taşıyan bitkileri önerebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eren Özdemir, ebegümeci, cam kozalağı, iğde, havlıcan ve tarçının da sıklıkla talep edildiğini vurguladı.

Kışa özel çay tarifi

En çok tercih edilen kış çayının tarifini de veren Özdemir, "Çayımızın içerisine tarçın, kuşburnu, hatmi çiçeği, zencefil, kuşburnu ve hibiskus bitkilerini kullanıyoruz. Kıvamı mükemmel oluyor" dedi.