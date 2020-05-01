Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101110
ALTIN
377.149
DOLAR
6.9974
STERLİN
8.7916
EURO
7.6760

Hastalığı yenen doktor, ilk olarak immün plazmasını bağışladı

Adıyaman’da acil serviste görev yaparken korona virüse (Covid-19) yakalanan doktor, virüsü yenip yeniden görevine döndü. Doktor, ‘diğer hastalarda sağlığına kavuşsun’ diye immün plazma bağışında bulundu.

Hastalığı yenen doktor, ilk olarak immün plazmasını bağışladı

Adıyaman’da acil serviste görev yaparken korona virüse (Covid-19) yakalanan doktor, virüsü yenip yeniden görevine döndü. Doktor, ‘diğer hastalarda sağlığına kavuşsun’ diye immün plazma bağışında bulundu.

01 Mayıs 2020 Cuma 11:11
1492 Okunma
Hastalığı yenen doktor, ilk olarak immün plazmasını bağışladı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan Doktor Fatih Dağhan, geçmen baş ağrısı ve ağız tadı bozukluğu yaşayınca korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Fatih Dağhan, görev yaptığı aynı hastanede tedaviye alındı. Ailesinin test sonuçları negatif çıkan Dağhan, 5 günlük tedavinin ardından iyileşerek, 14 günlük karantinaya alındı.

Karantina sonrasında da test sonuçları negatif çıkan Dağhan, yeniden göreve başladı. Acil serviste hasta bakmaya başlayan Dağhan, başka hastalarında iyileşmesi için immün plazmasını Adıyaman'da bağışlayan ilk kişi oldu.

Fatih Dağhan, hastanede hasta temasından virüsün bulaşmış olabileceğini belirterek, “Önce iki gün süren ve geçmeyen bir baş ağrısı yaşadım. Ağrı kesicilerle azalan ama geçmeyen bir baş ağrısının ardından daha sonra ağızda tat kaybı ve koku olunca virüsten şüphelendik. Çekilen tomografinin ardından test yaptık. Test sonucu pozitif çıkınca 5 gün süren bir tedavi süreci yaşadım. Daha sonra 14 gün boyunca karantina altında kendimi izole ettim. 14 günlük izolasyon testler negatif çıkınca tekrar çalışmaya başladım. İşimizin başına geçerek hastaları muayene etmeye başladım.

Plazma ferez yoluyla antikor verme işi hem bizim mesleğimiz acısından hem de hastalarımızın tedavi açısından oldukça önemlidir. İmmün plazma bağışı toplumun birbirine olan bağlılığının göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da immün plazma bağışı alınmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2 hafta önce Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne immün plazma tedavisi uygulama ve toplama yetkisi vermişti. Bu yetkinin verilmesinin ardından gerekli alt yapı sağlanarak Adıyaman'da immün plazma bağışı alınmaya başlandı.

Doktor Fatih Dağhan Adıyaman'da ilk bağış yapan kişi oldu. Yine aynı gün, 8 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve karantina süresini dolduran Adıyaman Ağız ve Diş Hastanesi Laboratuvar Teknisyeni Mehmet Özdemir'de immün plazma bağışında bulundu.

Adıyaman Ağız ve Diş Hastanesi Laboratuvar Teknisyeni Mehmet Özdemir, hastalığı atlatan kişilere immün plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunarak, “Testlerim yapıldı, şuanda plazmamı bağışlıyorum. Bu hastalığı atlatan ve sağlığı uygun olan herkes bağışta bulunsun. Belki başka bir hastaya şifa olur. Herkesi plazma bağışında bulunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Bilen ise, immün plazma bağışının Adıyaman'da alınmaya başladığını belirterek, “İmmün plazma tedavisi Sağlık Bakanlığının önerdiği ilk sıra tedavilere yanıt vermeyen daha ağır, genellikle yoğun bakımda yatan hastalarımıza uyguladığımız bir tedavidir. İlk olarak Türkiye'de Malatya'da uygulandı. Şuanda da sayılı merkezlerde uygulanıyor. Sağlık Bakanlığımızın özel izni ile bizde Adıyaman'da bu tedaviyi uygulamaya ve bağış almaya başladık” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı
Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı
Koronavirüsüne çare olması beklenen ilaç yola çıkıyor
Koronavirüsüne çare olması beklenen ilaç yola çıkıyor
Aman dikkat! Buzlukta bir ay yaşıyor, ekmeği 90 derecede fırınlayın
Aman dikkat! Buzlukta bir ay yaşıyor, ekmeği 90 derecede fırınlayın

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim