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Hastalığa yakalananların büyük oranı aşı olmayanlar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, hastaneye yatan hastaların büyük çoğunluğunu aşısızların oluşturduğunu belirterek, kış ayları için özellikle uyardı: “Açık havada mesafe ve maske önlemleri ile virus bulaşı çok düşük iken, özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan kapalı mekanlarda oldukça yüksek”

Sağlık 11.11.2021, 14:15
Hastalığa yakalananların büyük oranı aşı olmayanlar

Didem Seymen

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, şu açıklamalarda bulundu: "Covid-19 aşılarının toplumda yaygın şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte özellikle aşılanan insanlarda hastalığa yakalanma, hastaneye yatma, yoğun bakım ihtiyacı ve ölüm aşılanmayanlara kıyasla oldukça düşüktür. Günlük pratikteki tecrübemiz hastaneye yatan ve yoğun bakımda izlediğimiz hastaların çok büyük çoğunluğunu aşısız bireylerin oluşturduğu yönündedir.

Covid-19 pandemisi alınan tüm önlemler ve aşılara rağmen tüm gücüyle devam etmektedir. Toplum bağışıklığının sağlanması ve pandemic zincirinin kırılması için toplumun büyük çoğunluğunun aşılanması gerekmektedir. Aşılar yüzde 85-90'ların üzerinde etkin olup, aşı olmak kişisel koruyucu önlemleri bırakmamız için yeterli değildir."

KIŞIN İKİ KAT DAHA DİKKATLİ OLUN

"Özellikle havaların soğuduğu ve bu nedenle insanların kapalı ve havasız ortamlarda ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği kış mevsimi tüm virüsler gibi Koronavirüslerin bulaşı için uygun zamanlardır" diyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, "Bu nedenle önümüzdeki aylar hastalığın yayılması için oldukça risklidir. Açık havada mesafe ve maske önlemleri ile virus bulaşı çok düşük iken kapalı ortamlarda özellikle havalandırılmayan ve hava sirkülasyonu olmayan mekanlarda oldukça yüksektir. Kışın iki kat daha dikkatli olunmalı" diyerek uyardı.

KALİTELİ UYUYUN, BOL SU TÜKETİN

Dr. Servet Öztürk, "Yüzyüze eğitime başlanılan ülkemizde bir önemli nokta da çocukların okullarda enfeksiyona maruz kalması ve aile üyelerine hastalığı yaymasına neden olmaktadır. Bu nedenle 12 yaşın üzerindeki çocukların da aşılanması oldukça önemlidir. 12 yaş altındaki çocukların Covid-19 aşıları yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Özetle Aşılanın, Maske/Mesafe/Hijyen kurallarını ihmal etmeyin. Kaliteli uyuyun ve bol su tüketin" dedi.

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