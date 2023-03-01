Hastalara randevu kolaylığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin randevu sisteminde dijital dönüşüm uygulaması başladı. Kiosk sisteminin polikliniklere kurulmasıyla birlikte hastalar herhangi bir personele ihtiyaç duymadan randevu alabilecek, doktorunu kendi seçebilecek ve doktorlar hastanın sağlık takibini yine bu sistem üzerinden yapabilecek.

Görevlilerin yardımlarına ihtiyaç duymaksızın, hastaların istediği poliklinikten ve hekimden randevu almasını, hasta kabul ve kayıt işlemlerinin daha hızlı ve sıra beklemeden gerçekleşmesini sağlayan kiosk sistemi, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kuruldu. Hastalar kimlik kartlarını sisteme tanıtmasıyla veya kendileri manuel olarak TC numaraları girerek işlemlerini yapabiliyor. Ayrıca doktorlar mobil uygulama kullanarak hasta hakkında gerekli bilgilere, günlük rutin kontrolleri sırasında, hastanın yanındayken dahi ulaşabilecek. Böylelikle yoğun çalışma temposu içindeki hekimler, hastalarına ilişkin düşüncelerini, isteklerini ve teşhislerini unutmadan, hata yapmadan, bilgi kaybına uğramadan gerçekleştirebilecek. Hemşireler ise bu sistem üzerinden gün içerisinde yapacağı kontrolleri ve tedavi sonrasında hastaya verilecek eğitimlerin belirlenmesi, uygulanması ve istenilene kolayca ulaşabilecek. Yazılımı tamamen yerli olan bu sistem ilk olarak Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniği’nde faaliyete geçti.

"Teşhis ve tedavideki hizmet kalitesinin artıracaktır"

Sistem hakkında bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dijitalleşme serüveninin bir aşamasını geride bırakmış olduk. Buradaki temel amaç veriye hızlı erişim ve verinin işlenmesine imkan sağlamaktır. İnsan onurunu koruyarak insanın herhangi bir şeyle muhatap olmaksızın kendi işini kendi görebileceği bir sistem kurduk. İlerleyen aşamaları hastane yönetiminin bütünüyle dijitalleştirilmesi, kağıtsız hastaneye geçmek, hekimlerimizin dışarıdan kendi hastasına ulaşabilmesi, hekime ulaşıldığında eş zamanlı olarak veriye ulaşıp o veri üzerinden yorum yapabilmesi hem hekimlerimizi rahatlatacak hem de hasta hizmet kalitesini, teşhis ve tedavideki hizmet kalitesinin artıracaktır. Daha da önemlisi bundan sonra ortaya koyacağımız özellikle klinik araştırmalarıyla hastanenin elindeki veya başvuran hastalarımızdan hareketle bölgeyle alakalı araştırma yapılabilir hale gelecek veri işlemeciliğini burada önemsiyoruz. Dijitalleşme serüveni içerisinde 2 kiosk denemesi oldu. Sekreterle muhatap olmaksızın ya da sekreterin yükünü azaltmak suretiyle hastanın kendi işini görebilir hale getirmek, cep telefonundan durumunu görebilmesi, sıra alabilmesi, aldığı randevuyu iptal edebilmesi burada insan faktörünü düşürmek suretiyle işi kolaylaştırmak, insanın yükünü hafifletmek dolayısıyla denetlenebilir, yönetilebilir bir sistem kurgulamaktır" dedi.